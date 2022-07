Tiene cáncer: Tras ser dado por muerto, galán de Televisa reaparece en silla de ruedas en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido primer actor, quien ha hecho telenovelas tanto en Televisa como en TV Azteca, reaparece públicamente luego de que en los últimos años su salud se deteriorara y terminara en silla de ruedas. Se trata del actor Héctor Bonilla, quien padece cáncer de riñón desde hace tiempo y a sus 83 años de edad ha declarado que sabe que no le queda mucho tiempo de vida, pero no le teme a la muerte.

Como se recordará, el mexicano fue el galán de cerca de 20 telenovelas en Televisa durante casi 30 años para luego cambiarse a las filas de TV Azteca a finales de los 90's, donde apareció en melodramas como Señora, Agua y aceite, Mirada de Mujer: El Regreso y Belinda. En el Ajusco estuvo 20 años, hasta que decidió volver a San Ángel en 2017 para dirigir Mi marido tiene familia, invitado por el productor Juan Osorio. Tras dejar la TV, se dedicó al teatro, hasta que llegó su diagnóstico de cáncer.

Héctor Bonilla

En 2019, Bonilla fue diagnosticado con cáncer en el riñón derecho; además, en agosto del 2020 sufrió una caída que le provocó una fractura de fémur. Incluso, debido a su delicado estado de salud, el año pasado empezó a circular la noticia de que presuntamente había muerto, lo que fue negado por su hijo Sergio Bonilla, quien en entrevista para Ventaneando aclaró que si bien seguía delicado, estaba en tratamiento.

Sigue igual está delicado, pues porque el cáncer es el cáncer, pero la verdad es que está bien o sea se los digo honestamente en el cáncer mientras no esté mal estás bien", compartió su hijo.

El galán de telenovelas Héctor Bonilla

Tras revelar hace unos meses que pese a su enfermedad no planea retirarse pues quiere disfrutar los muchos o pocos años que le queden con vida, el actor compartió que siente que actualmente "vive horas extras" y en cualquier momento podría pasar a mejor vida, pero afirmó que no tiene miedo: "Mi plan es seguir dando batalla para ver hasta dónde logro salir. El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento".

Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho", dijo para TVyNovelas.

Tras meses de no reaparecer públicamente, el actor llegó a la obra de teatro Almacenados, donde él actuaba, pero ahora su hijo ocupa su lugar. Bonilla estuvo en el Teatro Esperanza Iris de la CDMX para apoyar a sus hijos. Al término de la puesta en escena es que hizo su aparición apoyado de una andadera para poder caminar. Su hijo habló con la prensa y en entrevista exclusiva para Ventaneando dijo: "Mi padre en el escenario, esta obra está permeada de él y su esencia, está flotando en el personaje y diálogos, fue muy emotivo".

"Afortunadamente ha tenido un buen ánimo en estos días, ha mejorado su condición anímica. estamos esperanzados en hacer más cosas juntos. Primero que se recupere, después ya veremos", indicó su hijo en entrevista con 'Ventaneando'. Aunque reporteros quisieron hablar con él, Bonilla no se detuvo a dar declaraciones a la prensa, solo saludó a las cámaras indicó desde su automóvil con un gesto que estaba bien.

