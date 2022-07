Tragedia en 'Hoy': Ahogado en llanto, galán de Televisa llega de luto y confirma dolorosa muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Miguel Martínez, quien tiene alrededor de 20 años trabajando para Televisa, se encuentra viviendo uno de los episodios más difíciles de su vida debido a que está sufriendo la inesperada muerte de un familiar y esta mañana de martes llegó de luto y ahogado en llanto al foro del programa Hoy. El galán de telenovelas informó hace varias horas que su prima, de profesión doctora, fue asesinada en Chihuahua.

Según la información más actualizada, se trata de una joven llamada Massiel Mexia, quien era médico anestesióloga y trabajaba en el IMSS Bienestar en la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Los reportes policíacos indican que la especialista en salud perdió la vida luego de ser atacada a disparos en su domicilio particular. Señalan que recibió impactos de bala en cabeza y tórax y hasta el momento no hay detenidos.

Miguel Martínez rompió en llanto en 'Hoy'

La mañana de este martes Martínez, quien se volvió famoso por participar en melodramas infantiles como Serafín, Alebrijes y rebujos y Misión S.O.S, regresó a los foros de San Ángel pues tiene un compromiso como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, no obstante, no pudo ocultar el dolor por el homicidio de su prima. Ahogado en llanto, el oriundo de Guasave, Sinaloa, platicó un poco de lo que estaba sintiendo en estos momentos.

Creo que es un tema por el que mucho ha pasado, la inseguridad está tan fuerte, el día de ayer le quitaron la vida a una prima que estaba trabajando en la Sierra Tarahumara", dijo lleno de rabia y desconsolado.

El acompañante de la actriz Estefanía Ahumada posteriormente se desvivió en halagos hacia su familiar fallecido y le envió un hermoso mensaje hasta el cielo: "Era anestesióloga, era una gran mujer, una gran madre y no se vale, era una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud de ayudar a los demás ¡no se vale!", repetía Miguel mientras no dejaba de llorar y realmente estaba consternado por la noticia.

Miguel Martínez se despide de su prima

Miguel también explicó que le dolía mucho no estar cerca de su familia en estos momentos de tanto dolor pero recordó que él salió de su ciudad para cumplir sus sueños y lo está logrando, además dijo que ahora Massiel será también su inspiración: "A mi prima allá arriba con todo y mi cariño, fuiste una persona que siempre me ayudó y me apoyó en mis peores enfermedades, te recuerdo con mucho cariño mi linda doctora", dijo ya con la voz destrozada.

Posteriormente, el intérprete de novelas como Hijas de la luna, La mexicana y el güero y Vencer el pasado apareció en la pista de baile junto a Estefanía y conmovió a todo el jurado por tener la valentía de salir a bailar pese a que está de luto por esta partida, e incluso hasta la misma conductora Andrea Legarreta se conmovió hasta las lágrimas por el desafortunado caso y le envió pronta resignación a la familia de Miguel.

Mi niño lindo es inevitable conmoverse con tu pena, lamento mucho tu pérdida y la de tu familia, mi más sentido pésame para toda tu gente y para nuestro país, porque esto lo vemos día tras día, es terrible y es injusto", expresó la cumpleañera muy conmovida.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy