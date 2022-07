Tras 15 años en 'Hoy' y duro 'divorcio', Galilea Montijo deja Televisa y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo no ha dejado de estar en medio de la polémica durante los últimos meses y es que cada vez surgen más rumores de que habría renunciado a Televisa, empresa en la que ha trabajado durante más de 27 años. Y para agregar más 'leña al fuego', este martes 12 de julio la conocida tapatía dejó el foro del programa Hoy y la producción ya presentó a su reemplazo. ¿Es el adiós definitivo?

Desde finales del año pasado se reportó que la originaria de Guadalajara, Jalisco, habría suplicado a los ejecutivos de San Ángel que le permitan dejar la televisora. Hay que recordar que ella sería una de las pocas celebridades que tiene contrato de exclusividad. Presuntamente 'La Gali' ya estaría harta de las críticas y ataques que recibe diariamente y por ello habría solicitado un cambio a Univisión para probar suerte con el público estadounidense.

Fuente: Instagram @galileamontijo

La también actriz de 49 años ha estado metida en varios escándalos durante los últimos meses y eso habría desgastado su imagen ante el público. La señalaron por una relación sentimental con otra conductora (Maca Carriedo) y hasta un presunto amorío con un delincuente. Además de que se dice que actualmente ya estaría divorciada de su esposo Fernando Reina Iglesias tras 10 años de matrimonio pues tienen meses sin aparecer juntos y ahora solo se refiere a él como "el papá de mi hijo".

Aunque ella no ha terminado por confirmar su separación o si de verdad abandonará Televisa, este martes 12 de julio Montijo no estuvo conduciendo el matutino de Las Estrellas, donde ha trabajado por más de 14 años. Ella avisó a todos sus seguidores que no acudiría a trabajar ni hoy ni mañana miércoles pero no dio los motivos. Pero como el show tiene que continuar, esta mañana la producción permitió que Andrea Escalona tomara el lugar de 'La Gali' y fue la encargada de acompañar a Andrea Legarreta, Martha Figueroa y demás elenco, en la sección Desayunando y chismeando.

Fuente: YouTube Hoy

Por su parte, la conductora tapatía por fin destapó porqué razón dejó de forma misteriosa la conducción de Hoy y a través de sus historias de Instagram mostró que tuvo que abandonar México hace algunas horas. Galilea publicó una nueva fotografía en la que aparece al lado de su maquillista de cabecera Bernardo Javier en el elevador de uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de Miami, Florida, que se ubica en Brickell, la zona más codiciada de la ciudad.

'La Montijo' continúa sin destapar qué está haciendo en aquel lugar de Estados Unidos, sin embargo, hay que resaltar que en este sitio están ubicadas las oficinas de Univisión, supuesta empresa a la que ella va ingresar presuntamente antes de que se acabe este 2022. De forma extraoficial se ha dicho la conductora de Netas Divinas llegaría a la cadena estadounidense para integrarse al elenco del matutino Despierta América, donde estuvo como invitada de lujo meses atrás para el aniversario 25 de la emisión.

Galilea Montijo se fue a trabajar a Miami

Fuente: Tribuna e Instagram @galileamontijo