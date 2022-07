Tras años retirada de Televisa y dos divorcios, protagonista de novelas llega 'desfigurada' a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien hizo su última telenovela en Televisa ya hace algunos años, reaparece irreconocible en las redes sociales del programa Hoy luego de dar un giro 360 a su vida. Se trata de Vanessa Guzmán, quien de ser reina de belleza pasó a ser protagonista de melodramas y luego fisicoculturista. Sí, la mexicana de 46 años está en la mejor forma de su vida, sin embargo, ha tenido que superar varios obstáculos para llegar a dónde está.

Vanessa empezó su carrera en la actuación hace más de 24 años, llegando a participar en telenovelas como Tres mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas, la cual hizo en 2019 y fue su último proyecto en la pantalla chica. Desde entonces, la actriz empezó una drástica transformación física al dedicarse al fisicoculturismo. A base de ejercicio y dieta, luce muy distinta, lo cual le ha traído buenos comentarios, pero también críticas.

Su musculoso físico, el cual es impresionante sobre todo si se compara a su figura cuando estaba actuando, ha provocado polémica entre internautas, quienes señalan que "le salió bigote", que luce "desfigurada" y que se "volvió un hombre". Ella por su parte ha decidido hacer caso omiso y hasta les ha respondido directamente a sus haters en redes. Ahora que vive en Estados Unidos, la mexicana ha dado rienda suelta a su nueva pasión, participando en concursos fitness, para los cuales los da todo.

Aunque en el pasado tuvo conflictos con algunos compañeros del medio como Cynthia Klitbo y René Strickler, quienes relataron que no fue nada fácil trabajar juntos, ella ha aclarado que estaba enferma, pues padecía ansiedad, lo que no logró identificar en el momento y pudo haber contribuido a ese comportamiento. Tras dos divorcios y su retiro temporal de las telenovelas, la actriz se enfoca en su nuevo 'trabajo', aunque no ha sido nada fácil, ya que es muy disciplinada.

Vanessa Guzmán y su impactante cambio físico

A través de unos videos retomados en la cuenta de Twitter del programa Hoy, Vanessa se sinceró con sus seguidores. Luego de que hace unas semanas sufriera un accidente de auto y se preocupara por no poder continuar sus entrenamientos para su próxima competencia, Vanessa relató que se ha sentido débil por la estricta dieta a la que se somete previo a estos concursos: "Les quiero contar que cuando tuve el accidente de carro, puedo mover bien mi cuello, me cuesta un poquito hacerlo para enfrente".

Traigo contracturada toda esta parte de aquí (dijo señalando la nuca), entonces digamos que hoy no pude entrenar muy bien. Todavía me siento un poquito preocupada de qué va a pasar con la competencia. Yo creo y espero que todo esté bien. No tengo lesiones, no tengo fracturas".

Y agregó que la dieta ha sido sumamente difícil, pues ha tenido que hacerla aún más estricta: "Yo creo que fue nada más el impacto, el movimiento, pero bueno eso no me quita que me tenga que seguir cuidando, que esta competencia en particular ha sido un poquito más difícil porque lograr el objetivo corporal que están pidiendo en base al feedback en los comentarios de los jueces pues obviamente me está llevando a apretar un poco más la dieta entonces hay más debilidad corporal".

La actriz también mencionó que no se trata del peso, sino del músculo que tenga: "Ya estamos un punto en el que aquí ya no importan los pesos, no es de levantar mucho sino de ejercicios de calidad y lograr que se mejore el músculo a partir de eso y obviamente pues con la comida se tuvieron que sacrificar las porciones de carbohidratos y grasas entonces obviamente las fuentes de energía merman y bueno se siente, pero bueno es parte del proceso, de lo que quiero hacer, lograr y bueno pues aquí mi comida, mis claras de huevo".

A través de otro clip, compartió que el 7 de julio voló a Austin, Texas y lució su muy trabajada figura, producto de su rigurosa dieta y entrenamiento, en un bikini verde. No obstante, la actriz demostró que sí la está pasando algo mal al restringir tanto su alimentación para el concurso pues enseñó un plato con un alimento que no había podido comer durante toda su preparación y apenas pudo consumir horas antes: "Por fin, arroz", dijo señalando a un plato de pollo a la plancha con arroz al vapor que iba a comer.

No obstante, ya este domingo la actriz compartió que lamentablemente no ganó la competencia pese a todo el esfuerzo, aunque afirma que volverá el próximo año: "Sin duda no era el resultado que esperaba, pero cada competencia trae su aprendizaje y me voy de #RepublicOfTexas con muchas metas y anhelos por cumplir, esto no se acaba, seguimos y preparándome siempre junto al mejor equipo". Aunque también ha dicho que si le ofrecen algo interesante volvería a la TV, por lo pronto seguirá entrenando.

