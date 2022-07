Tras ola de denuncias a productores, Juan Osorio revela si teme ser señalado por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, la actriz Danna Ponce confesó en su cuenta de Instagram la dolorosa experiencia que presuntamente vivió con Jorge 'Coco' Levy, hijo de la presentadora Talina Fernández. La joven compartió su testimonio sobre el presumible abuso que sufrió por parte del productor de Videocine, la distribuidora más importante de cine mexicano.

Otros productores tanto de México como de Estados Unidos también han sido denunciados por esta misma razón. Es por ello que Juan Osorio habló sobre el delicado tema, donde artistas son abusadas a cambio de conseguir papeles en televisión. El productor de Televisa estuvo como invitado en el programa Confesiones, con la periodista Aurora Valle.

Osorio aseguró durante la charla que se considera un hombre muy seductor y que pese a lo que muchos pudieran creer sobre sus relaciones con famosas actrices, todo se debe a su inteligencia y atención con ellas: "Yo he andado con las mujeres que he sabido conquistar. Un hombre cuando conquista a una mujer tiene que ser muy inteligente y seductor, y saber lo que a una mujer le gusta y saber cómo la puede seducir".

Afirmó que él se ha ganado su posición en la televisora con trabajo y esfuerzo, además de que nunca ha pedido favores íntimos a mujeres a cambio de dar protagónicos en telenovelas o en algún proyecto en el que haya trabajado.

También confesó que parte de su esencia como un hombre seductores se debe gracias a un amigo gay, quien le explicó que debía procurar muy bien a las mujeres y ser atento con ellas, situación que puso en práctica en todas sus relaciones, entre las que destacan las que tuvo con las famosas Niurka Marcos, Emireth Rivera y Laura Vignatti.

Habría que preguntarles a ellas (si se acercan por interés), pero en el momento en el que yo estoy con ellas siento que están con Juan Osorio. Nunca me pasó eso (que desaparecieron si no les dio un protagónico). Desaparecieron porque tengo un carácter muy fuerte, soy una gente muy exigente y que a lo mejor como todos tengo esa parte de machista de repente", dijo Juan Osorio.

Juan Osorio y su expareja, Emireth Rivera

Por último, el productor de Televisa también explicó que le guarda mucho respeto a su actual pareja, una joven actriz con quien ha trabajado en algunos proyectos, Eva Daniela, motivo por el que prefirió no dar detalles sobre por qué terminaron sus otras relaciones: "Yo he tenido muchísimas parejas y me han señalado, pero nunca he tenido que ver mi silla ni mi puesto".

Fuente: Tribuna