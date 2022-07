(VIDEO) Alerta ARMY: BTS llegará a Disney Plus con contenido exclusivo y "muy personal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que se sabe que BTS no se separa como habían dicho durante el BTS Festa, la agrupación de K-Pop ya prepara proyectos para que los fanáticos no los extrañen pues, si bien ellos siguen como banda, estarán más enfocados en proyectos en solitario, lo que acabó con la idea de una gira mundial derivada del lanzamiento del álbum 'Proof', no obstante, cada uno de los intérpretes de temas como Permission to dance, Butter o Dynamite estarán con cada fan en la comodidad de su casa.

Lo anterior se debe a que The Walt Disney Company Asia Pacific y HYBE Corporation firmaron un acuerdo donde se establece que tanto las series de BTS como algunos conciertos estarán disponibles a través de la plataforma Disney Plus, por lo cual se podrán ver una y otra vez desde cualquier dispositivo, horario del día y hasta en formato 4K, todo con la intención de hacerlos sentir no solo más cerca de los fans, son también parte de la familia ya que se compartirá material "más personal" de cada ídolo.

"(Mostraremos) un lado más cercano y personal de nosotros", destacaron los miembros de BTS en entrevista.

El acuerdo que se reveló la noche del lunes 11 de julio detalla que habrá cinco títulos nuevos de las series de BTS y al menos dos donde se desarrollen como banda, pero antes de trabajar en esto, el primer contenido que estará disponible será el concierto 'BTS: Permission to dance on stage LA’ el que dijeron "será una película de concierto 4K de la presentación en el Sofi Stadium en noviembre de 2021", por lo que además de tener contenido más personal, también habrá tiempo para bailar y cantar cada uno de sus éxitos.

Instagram @bts.bighitofficial

Tras este lanzamiento, se pondrá disponible el documental BTS Monuments: Beyond the Star que funge más como una serie, ya que mostrara tanto sus facetas en el escenario, en un estudio y hasta en el ámbito personal, en pocas palabras será "acceso sin precedentes" para que el ARMY sepa todavía más de la vida de V, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, RM o Jungkook mientras se hace un recuento de los nueve años que llevan juntos conquistando al mundo.

Fuente: Tribuna