De no creer: Andrés García aclara cómo es su relación con Roberto Palazuelos

Ciudad de México.- Han pasado algunos días desde que se estrenó el más reciente capitulo del canal del actor Andrés García en donde se reveló, había sufrido una fuerte caída que le dejó una herida grave en la cabeza, accidente que es consecuencia de la cirrosis que le fue detectada y algo por lo que el actor del cine mexicano y considerado galán de telenovelas, adelantó estaba cerca su final, declaraciones que sacudieron a la audiencia y en especial a los más cercanos a él.

Tal fue el caso del actor Roberto Palazuelos quien pese a estar alejado de Gracia desde hace más de un año, mencionó que todavía había mucho cariño de por medio y, luego de conocerse que estaba hospitalizado de emergencia, adelantó que buscaría acercarse de nueva cuenta para retomar la relación, algo que de inmediato generó una postura por parte del protagonista de películas como Pedro Navaja, Tintorera o El día del compadre.

En entrevista para TvyNovelas, Andrés García contó que conoce al denominado 'Diamante negro' desde que era un niño y aunque han sido muy cercanos, la polémica comenzó cuando el actor de 81 años de edad, mencionó que Palazuelos había sido nombrado heredero universal de sus bienes, algo que si bien era un acontecimiento importante pues dejaba de lado a sus hijos biológicos, para Palazuelos no fue nada bueno pues destacó que las propiedades que García posee son de poco valor, lo que de inmediato marco un distanciamiento que perdura pese a cualquier circunstancia.

"Desgraciadamente a Roberto lo conozco desde que era un niño y no me interesa hablar del tema, que sea feliz y que Dios lo bendiga", declaró García tras conocer la intención de Palazuelos de acercarse a él.

Hasta ahora, Roberto Palazuelos no se ha pronunciado al respecto pues ante las cámaras del matutino de Televisa, Hoy, reveló el pasado 6 de julio que, ante el actual estado de salud del actor, "Nunca sabemos cuándo nos vamos a volver a ver", de ahí que buscara la forma de acercarse de nueva cuenta aunque para Andrés García no es ni algo grato o de interés, por lo que probablemente su reconciliación no suceda pronto.

