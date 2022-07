Divorciada y 'desfigurada': Tras 41 años en Televisa, vetan a polémica villana y se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien estuvo trabajando durante más de 41 años en las filas de Televisa convirtiéndose en una de las antagonistas más odiadas de la pantalla chica, aparece en TV Azteca luego de haber sido vetada. Se trata de Laura Zapata, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los 70 pero habría acabado vetada luego de despotricar contra Paz Vega, española elegida para protagonizar el remake de Cuna de Lobos en 2019.

La hermana de Thalía dio vida a las villanas más recordadas de la época en melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata. Tras su última telenovela en 2017, El bienamado, Laura no se guardó nada al opinar sobre la elección de Vega para interpretar a 'Catalina Creel', pues afirmó que ella debió haber sido elegida. Sus ataques habrían provocado su veto de la televisora.

Mi carrera ahí (en Televisa) está muerta, después de que dije que 'Cuna de lobos' iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", comentó Laura hace unos años.

Laura Zapata

Como se recordará, en Rosa Salvaje donde dio vida a la malvada 'Dulcina Linares Vda. de Robles' acabó 'desfigurada' y hasta la fecha se considera uno de los finales más trágicos de un personaje antagónico en melodramas mexicanos. Incluso, fue parte del Top 5 del canal de TlNovelas de "Personajes de novela que terminaron desfigurados". 'Dulcina' acabó con el rostro completamente deforme de un lado.

Canal de YouTube de TlNovelas

Tras perder su contrato de exclusividad y divorciarse del padre de sus hijos, en 2021 la famosa villana de 65 años sorprendió a todos al firmar con TV Azteca y participar en la competencia culinaria MasterChef Celebrity México y luego en Music Battles México. Aunque ha sido duramente criticada por presuntamente abusar de filtros en redes, la actriz ha revelado que le tendrían envidia, ya que ella no tiene cirugías: "Son envidiosos (...) yo soy feliz y creo que a la gente le hace daño ver feliz a alguien".

Tras algunos meses ausente de la pantalla, Laura dio una entrevista exclusiva al programa de Pati Chapoy Ventaneando, luego de que este martes se reportara que la exactriz de Televisa Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple, había sido atacada presuntamente por su hermano, José Dossetti. Aunque la Fiscalía de Morelos ya indaga el caso, la villana de telenovelas reveló que la artista no tiene intenciones de denunciar legalmente al productor.

Twitter @c4jimenez

"Ni ella ni su mamá quieren denunciarlo, pues entonces seguirán viviendo su infierno, en varias ocasiones muchas fiscalías no han metido la mano y acaban muertas las víctimas que denunciaron, pero bueno, aquí el ojo ya está echado, ya se hizo público, y pues ahora sí que hay que esperar a ver qué es lo quiere ella y qué es lo quiere su mamá". Al respecto de la reacción de la madre de la exactriz, Zapata comentó: "La mamá debe estar en una disyuntiva, pero yo como mamá sí denunciaba al poderoso, al fuerte y al agresor".

Posteriormente, Laura aplaudió que las autoridades visitaran el domicilio donde se encuentra Mónica para iniciar con la investigación del incidente: "El fiscal de Morelos acudió anoche a la casa de la actriz agredida por su hermano, y aunque ella no quiso denunciarlo, la fiscalía ya realiza peritajes y análisis psicológicos para determinar si procede contra José Dossetti, entonces esto me parece muy interesante", añadió.

La actriz Mónica Dossetti y Carlos Bonavides

Finalmente, externó su deseo de que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias del caso: "Yo le pregunté a Carlos Jiménez que si ante esto de que ellos no denuncian no se puede hacer nada, y que si el video lo coló ella, y me dice que sí se puede, porque por sus condiciones, es vulnerable a presiones psicológicas, entonces puede ser que la estén manipulando, amenazando, o presionando para que no denuncie", concluyó.

Fuente: Tribuna