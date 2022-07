Divorciada y sin trabajo: Tras llegar a 'VLA', actriz traiciona a Televisa y ruega que la contraten

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que la reconocida actriz Marlene Favela, quien sufrió un duro divorcio con el padre de su hija Bella, nuevamente abandonaría las filas de Televisa luego de no tener contrato de exclusividad ni ofertas de trabajo en puerta. Aseguran que la famosa se cansó de esperar y presuntamente fue rogar a la televisora de la competencia para que la contrataran y la incluyeran en alguno de sus proyectos.

En el pasado la originaria de Durango tuvo la oportunidad de dar vida a papeles estelares en novelas de la empresa de San Ángel como Rubí, Contra viento y marea, Amor sin maquillaje y la última fue La Desalmada el pasado 2021. Sin embargo, como no es exclusiva la han podido contratar en otras televisoras de la competencia como Telemundo, a donde acaba de regresar luego de haberlos despreciado por una oferta en Televisa.

Fuente: Instagram @marlenefavela

Marlene, quien en plena pandemia ofreció una entrevista exclusiva al matutino de TV Azteca Venga la Alegría, ha trabajado para la cadena Telemundo desde 2007 y realizó proyectos como El Zorro: la espada y la rosa, Los herederos Del Monte, Corazón apasionado y también la serie El Señor de los Cielos, a la cual renunció porque había decidido volver a Televisa para hacer la novela Pasión y poder.

Luego de este proyecto apareció en el melodrama Por amar sin ley, el año pasado estuvo en La Desalmada y ha sido una frecuente invitada del programa Hoy, sin embargo, esto ya no volverá a pasar debido a que regresó a trabajar a Telemundo como participante del reality Top Chef VIP. No obstante, reportan que fue Marlene quien les habría rogado a los ejecutivos de la cadena estadounidense para que la contrataran.

Fuente: Instagram @marlenefavela

De acuerdo con información revelada en el canal de YouTube Chacaleo, Favela estaba vetada de Telemundo por haberles dejado tirado el trabajo de 'La Gober' en El Señor de los Cielos para regresar a San Ángel, no obstante, al notar que los productores ya no la llamaban, decidió volver a tocar puertas en la otra empresa: "Ahora que ya no la llaman en Televisa ruega en Telemundo para que la contraten otra vez".

En Televisa ya no la pelan y por más que asiste a castings ya no la contratan", aseguraron.

Supuestamente, a la villana de telenovelas no le agradó mucho que la contrataran como participante de Top Chef VIP, sin embargo, habría decidido aceptar la oferta de Telemundo con tal de comenzar a trabajar otra vez: "No le agradó que la incluyeran en el reality pero en Telemundo no le dieron a elegir y esa era la única forma de que la contrataran". Cabe resaltar que esta información no ha sido confirmada ni por Marlene ni por la televisora.

