En la cárcel y bajó 13 kilos: Tras 15 años en Televisa, actriz firma con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel, padeció depresión y tuvo un radical cambio físico al bajar 13 kilos, firma con TV Azteca y dice adiós a Televisa. Se trata de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', quien este miércoles fue confirmada como una de las concursantes de MasterChef Celebrity México en TV Azteca, apareciendo en el matutino Venga la Alegría luego de haber estado en el programa Hoy.

Como se recordará, la artista colombiana estuvo en prisión durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de un mediático pleito con la Sonora Dinamita. Ella asegura que la corrieron tras salir embarazada. De acuerdo con la defensa del grupo musical, Margarita presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita", aunque ella aclaró el tema.

Yo me anunciaba como la Sonora de Margarita. Así me llamaba y así me contrataban pero los promotores le ponían la frase "con más dinamita. Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", declaró hace un tiempo.