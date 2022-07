En silla de ruedas y en la ruina: Tras 9 años desaparecida, famosa actriz de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante mexicana, quien se retiró del medio artístico hace 9 años en medio de especulaciones sobre su estado de salud, reaparece en redes sociales del programa Hoy de Televisa y deja en shock por su físico. Se trata de Pilar Montenegro, quien tras su repentina desaparición en el 2013 se ha dicho que quedó en silla de ruedas, que una enfermedad la tendría casi al borde de la muerte y hasta que tendría fuertes problemas económicos.

La artista nacida en la CDMX saltó a la fama en los años 80 y participó en telenovelas de la empresa de San Ángel como Marisol, Gotita de amor y Soy tu dueña desde 1994 hasta los años 2000. También formó parte del grupo Garibaldi, cuyo reencuentro este año causó conmoción pues Pilar fue la gran ausente, y lo dejó en 1996 para lanzarse como solista. En 2013, y de la noche a la mañana, tuvo su última aparición pública y se retiró.

Pilar Montenegro, antes y después

Desde entonces se ha dicho que Pilar estaba sumida en una supuesta depresión y que tenía problemas de dinero. Una de las teorías que más circulaban era que presuntamente padecía una trágica enfermedad degenerativa llamada ataxia que presuntamente la dejó postrada en una silla de ruedas y con problemas para hablar. En 2018, tras años de rumores, sus excompañeros de Garibaldi desmintieron que estuviera mal de salud y prácticamente desahuciada como muchos comentaban.

Lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien", dijo su diseñador de vestuario, Jerónimo García, en febrero pasado.

Confesaron que Pilar en realidad padecía esclerosis múltiple pero que, hasta su conocimiento, nunca dejó de hablar o caminar. Aunque señalaron que sí llevaba mucho tiempo sin saber de ella, saben de su propia voz que se alejó del medio por tantos ataques y críticas. La cantante se hartó de la presión que existe y optó por vivir su vida fuera de los reflectores y en paz con su familia, aunque esto implicaba a renunciar a su prolífica carrera en la música y actuación.

Aunque hay muy pocas fotografías recientes, siendo la última de hace unos años, este miércoles 13 de julio Montenegro dejó en shock a todos al reaparecer en redes sociales con un video y algunas publicaciones luego de haber cumplido 50 años el pasado mes de mayo. La también actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una grabación que tomó hace algunas semanas durante la celebración de su cumpleaños número 50.

En una nota retomada por el portal de Televisa Las Estrellas y compartida en la cuenta de Twitter de Hoy, Pilar compartió: "No les había compartido este videito de mi cumpleaños. Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, amigos que son mi familia. Los amo, mi Gaby, Roy, Enrique, Héctor, Glorimar". Además, no solo mostró ese clip, sino que también compartió una fotografía en la que explicó cómo está de salud y si es verdad que está en silla de ruedas.

Con un buen semblante y luciendo mejor que nunca, la actriz y cantante reveló que no está en silla de ruedas y que hasta se va de viaje: "Vámonos... Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr o trotar? Jajajajaja. A pasarla rico, en unas ricas vacaciones". Por otro lado, se tornó más seria al mandarle un mensaje a su colega Mónica Dossetti, quien sufrió maltrato presuntamente a manos de su hermano.

Pilar se solidarizó con la actriz retirada de las telenovelas de Televisa, quien encuentra en silla de ruedas por la esclerosis múltiple que sufre: "Hoy al ver ese video, que por todos lados circula, me rompió el alma, al ver a una querida y vieja amiga sufriendo y siendo abusada de esa manera, da impotencia y coraje, solo quiero que sepas mi querida Mony, que no estás sola, alza tu voz. Te mando un abrazo lleno de mucho cariño", publicó.

