Enferma y en silla de ruedas: La ANDA niega ayuda a axactriz de Televisa que sufrió atentado

Ciudad de México.- La difícil situación que vive la exactriz de Televisa, Mónica Dossetti, luego de difundirse las imágenes en las que aparece siendo presuntamente asfixiada por su hermano José han conmovido al medio artístico, entre ellos su amigo José Antonio Iturriaga, quien pidió a Jorge Ortiz de Pinedo ayudar a la artista para que pueda ingresar a La Casa del Actor.

Ante esta solicitud, el comediante decidió brindar una entrevista para el programa Ventaneando y aclarar los motivos por los que considera imposible ayudar a la mujer. "Es muy difícil la situación de Mónica Dossetti porque preguntamos en la ANDA cuál era la situación que tiene ella en el sindicado y desde el 2013 fue dada de baja por no cotizar y entonces ya no es socio de la ANDA según la Asociación Nacional de Actores, porque no está trabajando", explicó el artista.

De la misma manera, Ortiz de Pinedo señaló que Mónica tampoco cumple con todos los requisitos para ingresar al lugar que es conocido por dar refugio a los actores. "Al estar enfermita, es otro limitante en La Casa del Actor porque las reglas, y estatuto habla que nosotros podemos admitir actores y actrices de 65 años en adelante, ella tiene 55 nada más, y además que estén con sus facultades plenas, porque no somos un hospital, somos una casa de retiro, una casa de descanso, no tenemos los elementos para poderla cuidar.

Ya cuando la gente entra y después de años se puede deteriorar la salud de las personas, ahí están y ahí las cuidamos, pero con ciertas limitantes, pero cuando se complican las cosas tienen que ir a un hospital y la familia se hace cargo o la ANDA", manifestó.

Finalmente, el también productor recordó que en este momento la ANDA le debe más de 20 millones de pesos a La Casa del Actor, por lo que este punto sería otro limitante para lograr que Dossetti fuera cuidada ahí. "Ojalá y este muchacho pueda de alguna manera lograr algo, pero con recursos privados, porque en La Casa del Actor lo veo complicado por la edad, por su condición física, tiene esclerosis múltiple, no tenemos cómo atenderla y porque no tenemos recursos", subrayó.

Mónica Dossetti es alejada de su hermano por las autoridades

A casi 48 horas de salir a la luz las imágenes en las que Mónica fue agredida por su hermano José, la Fiscalía de Morelos ha ordenado medidas con la finalidad de protegerla. De acuerdo con Ventaneando, "el ministerio público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas protectoras para salvaguardar la integridad física y psicológica de la exactriz, las cuales comprenden el retiro del domicilio de su hermano José del lugar donde se presume fue violentada".

Por si esto fuera poco, en el programa de espectáculos también se indicó que al productor "le quedó prohibido acercarse o comunicarse con su víctima por cualquier medio". Con relación a Mónica, se informó que "contará con vigilancia permanente a cargo de elementos de Seguridad Pública Municipal de Tepoztlán, Morelos, en tanto la investigación permanezca abierta".

Finalmente, las autoridades también hicieron hincapié en que por el momento están a la espera de resultados periciales y de la intervención de trabajo social para dar continuidad al caso. Por ahora se desconoce cómo procederán las autoridades en este hecho, sobre todo porque Mónica ha manifestado que no tiene intenciones de denunciar a su hermano por la agresión que recibió

presuntamente hace algunos meses.

