¿Golpe a la dinastía Fernández? Tras muerte de 'Chente', integrante de la familia es hospitalizada

Ciudad de México.- Los admiradores de la dinastía Fernández se encuentran consternados debido a que hace algunas horas comenzó a surgir el rumor de que una famosa integrante de la familia se encontraba hospitalizada y no había mucha información al respecto. El día de ayer martes 12 de julio se cumplieron justamente 7 meses del terrible fallecimiento del patriarca, el famoso cantante Vicente Fernández.

La persona de este polémico clan que fue a parar al hospital en los últimos días fue nadie más y nadie menos que la tan criticada influencer Mariana González, quien es novia del hijo mayor Vicente Fernández Jr. Como se sabe, desde que el exesposo de Mara Patricia Castañeda confirmó que tenía un romance con la también empresaria, ambos han sido fuertemente criticados debido a la diferencia de edad que tienen.

La llamada 'Kim Kardashian Mexicana' tiene apenas 38 años mientras que el heredero mayor de 'Don Chente' cumplió 58 años el año pasado. No obstante, a ellos no les importa lo que diga la gente y siguen disfrutando de su amor por todo el mundo. Desde hace unos días la feliz pareja emprendió un nuevo viaje y a través de sus redes sociales han dejado ver que en esta ocasión se encuentran conociendo el país de Colombia.

Sin embargo, el pasado lunes 11 de julio Mariana alarmó a todos sus seguidores al publicar mediante sus historias de Instagram una serie de fotografías en las que ella aparece desde una cama de hospital mientras Vicente la cuida: "Todo bien, amigos, gracias por sus buenos deseos", escribió en un inicio y no compartió los motivos de su hospitalización. Horas más tarde, la originaria de Guadalajara abandonó el centro médico y volvió a crear misterio con su salud.

Luego de manejar con tanto misterio su enfermedad, la noche de ayer martes 12 de julio la cuñada de Alejandro Fernández por fin destapó la razón por la que fue a parar al hospital y dejó boquiabiertos a todos sus admiradores y fans. En sus historias González compartió varios videos en los que confiesa que la operaron de la nariz pero aseguró que no fue una cirugía estética, sino en realidad la intervinieron porque tenía el tabique desviado.

A todos los que estaban preocupados, no me sucedió nada... tenía el tabique desviado y me ten��a que hacer una cirugía, respiraba por mi boca y roncaba y Vicente me dijo 'si sigues así, no vas a dormir conmigo' y como no quería dejar a mi baby, me hice mi nariz con un doctor muy bueno", platicó.