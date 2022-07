No puede hablar: Tras 7 años retirada de Televisa, actriz llega a 'VLA' y revela que vive un infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Mónica Dossetti, quien tiene al menos 7 años desaparecida de los proyectos de Televisa, dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para confesar que vive un infierno luego de acabar en silla de ruedas y tener dificultades para hablar. En los últimos días el nombre de esta famosa se volvió popular porque se reveló que su hermano José Dossetti presuntamente trató de estrangularla.

La originaria de Tlaxcala es recordada por haber interpretado a la egocéntrica villana 'Karla Greta Reyes Retana y de las Altas Torres' en las exitosas telenovelas Volver a empezar (1994-1995), El premio mayor (1995-1996) y Salud, dinero y amor (1997-1998). No obstante, en los últimos años se ha mantenido alejada de la actuación debido a que sufre de esclerosis múltiple y su último proyecto fue Hasta el fin del mundo en 2015.

Mónica Dossetti dejó la actuación por la esclerosis múltiple

La noche del pasado lunes el reportero gráfico Carlos Jiménez difundió a través de Twitter un video en el que Mónica aparece siendo maltratada y casi estrangulada por su propio hermano José Dossetti, quien fuera director de cine y televisión. Tras volverse virales las indignantes imágenes, la propia estrella de telenovelas decidió romper el silencio y a través de una entrevista con VLA confesó que no quiere proceder legalmente contra su familiar.

Estoy bien... (mi hermano) está con una novia nueva. No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito", expresó vía llamada telefónica.

Fuente: Twitter @c4jimenez

Dossetti comentó que las autoridades mexicanas ya acudieron hasta el lugar donde vive en Tepoztlán, Morelos, sin embargo, ella no quiere "perder" a José y señaló que habría sido su vecino, José Cabello, quien publicó las imágenes donde su hermano aparece tratando de ahorcarla con un cinturón: "Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de acá enfrente... Él está pasando el dato... Ya fue la PGR, vino hoy otra vez. Y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada", dijo con dificultad para hablar.

La también intérprete de novelas como Siempre te amaré (2000), Las vías del amor (2002-2003), Atrévete a soñar (2009-2010)y Soy tu dueña (2010) explicó que se siente "muy cansada" y "de la ch..." debido a que tiene tiempo sin ser atendida por un especialista debido a que su situación económica no le permite pagar la consulta. Se reporta que presuntamente estaría postrada en una silla de ruedas por esclerosis múltiple.

Es que no he tenido para el neurólogo... Hace mucho años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar", reconoció.

Antes de finalizar la llamada el reportero de Venga la Alegría le preguntó directamente a Mónica porqué su hermano la había violentado y casi estrangulado pero ella prefirió no dar declaraciones y dio por terminada la llamada: "Hijo, no tengo su testimonio, pero no entiendo, así la cosa... Siempre pude ayudarlo toda la vida... No perdón, ya no puedo hablar chido... Buena actitud Carlos, bye", se escucha que dice.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva