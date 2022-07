No tenía para comer: Tras años vetado de Televisa, actor de novelas llega a 'VLA' con fuerte súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien participó en las telenovelas más entrañables de Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy ya que concedió una importante y exclusiva entrevista al matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata del desaparecido José Antonio Iturriaga, quien en los últimos 3 años estuvo rogando al dueño de Televisa Emilio Azcárraga Jean que le quitara el veto que le impusieron en la empresa.

El también productor teatral inició su carrera en la televisora de San Ángel en 1990 cuando apareció en la novela Días sin luna y de ahí se unió a otras exitosas producciones de la empresa como el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real y La Telaraña, donde logró ser el actor que grabó más capítulos. También le siguieron melodramas como El vuelo del Águila, Soñadoras, El noveno mandamiento, La Madrastra, Vivo por Elena, Muchachitas como tú, por mencionar algunas.

Hace algunos años a través de su cuenta de Twitter el señor José Antonio confesó que a la persona a la que le debía su carrera era al señor Emilio Larrosa, con quien pudo trabajar en las telenovelas Salud, dinero y amor y El premio mayor. El actor no dejó de describir a su exjefe como una gran persona e incluso dijo que consideraba al productor como su "padre actoral" debido a no solo le dio trabajo, sino también "techo y comida" cuando él no tenía nada: "Muchos no saben que también nos daba techo y comida, gracias a él acabé mi carrera", aseguró.

En el 2018 Iturriaga utilizó esta misma red social para denunciar que había sido vetado de Televisa injustamente pues aseguraba que hubo un malentendido con los guardaespaldas de Emilio Azcárraga. Explicó que se acercó a él con la intención de saludarlo pero su gafete estaba desactivado y luego de este incidente nunca más lo dejaron volver a la empresa. Afortunadamente a mediados del pasado 2021 anunció que ya estaba "desvetado" y que por fin volvería a actuar.

Durante la mañana de este miércoles 13 de julio José Antonio reapareció en los medios pero no en Televisa, sino en TV Azteca pero no porque lo hayan vuelto a contratar, sino porque dio una entrevista exclusiva a Venga la Alegría. El actor accedió a hablar con el programa mediante una llamada telefónica pues está muy preocupado por su amiga, la actriz Mónica Dossetti, quien al parecer casi fue estrangulada por su propio hermano José Dossetti.

El intérprete de teatro y televisión comentó que ya llevaba al menos 8 o 9 años de no saber sobre la actriz que dio vida a la egocéntrica 'Karla Greta Reyes Retana y de las Altas Torres' en El Premio Mayor y Salud, dinero y amor, donde él la conoció, sin embargo, dijo que desde hace tiempo ella le confesó que no tenía la mejor de las atenciones con su familia pese a que padece esclerosis múltiple.

Ella estuvo viviendo en Puebla, vivía en un departamento enfrente de la casa de su mamá. Me decía ella que sus medicamentos no se los daban, que ya no la llevaban al doctor", confesó.

Iturriaga comentó que lo "alarmó muchísimo" saber que Mónica corrió peligro en su propio hogar con su hermano, a quien presuntamente ella apoyó para que llegara a Televisa. Asimismo, mencionó que la retirada actriz no querría proceder legalmente contra José Dossetti porque aún no supera la pérdida de su otro hermano, quien fue asesinado en la puerta de su hogar hace muchos años.

Ella no quiere agredir a su hermano, meterlo en ningún problema puesto que ella hace varios años perdió a un hermano que falleció. Lo mataron enfrente de su casa", explicó.

También refirió que él mismo acababa de buscar a José para encararlo por esta situación pero resaltó que ya había cerrado sus redes sociales luego de que se difundió el video de la agresión a su hermana. Además dijo que se había comunicado con la Casa del Actor para que hagan algo por Mónica pero no le resolvieron nada y le envió una súplica a Jorge Ortiz de Pinedo para que rescate a su amiga de ese infierno en el que vive.

A ver si el señor Jorge Ortiz de Pinedo la puede ayudar, apoyar y sacarla de ahí", suplicó.

