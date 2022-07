Sale del aire: Tras más de 15 años en Televisa, Paola Rojas renuncia en vivo por fuerte razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora y periodista Paola Rojas, quien lleva más de 15 años al aire y ha destacado por su trabajo en Televisa y en Grupo Fórmula, anuncia su salida del aire. Conmovida y al borde de las lágrimas, la presentadora de 45 años que empezó su carrera en programas como Válvula de Escape en Telehit y posteriormente se unió a Noticieros Televisa, Netas Divinas y a la radio en Grupo Fórmula, revela que abandona su trabajo por una importante razón.

Paola, quien ha forjado una importante carrera en la televisión mexicana y es de las periodistas más profesionales y preparadas del medio, es una de las personalidades más aclamadas por el público. No solo es su carisma y belleza lo que ha cautivado al público, sino su profesionalismo, el cual ha dejado bien claro en los programas en los que está en la actualidad. Paola conduce el noticiero Al Aire con Paola Rojas por UniMás (antes Noticieros Televisa), Netas Divinas por Unicable y también está en Radio Fórmula.

¿Renuncia a la empresa de Emilio Azcárraga Jean? No, sino que este miércoles 13 de julio anunció que deja de ser titular del informativo vespertino Paola Rojas en Fórmula de Radio Fórmula. A través de una transmisión en vivo publicada en su cuenta oficial de Instagram, la periodista anunció a sus seguidores que sale del aire y se despide de sus escuchas por un importante motivo: quiere dedicar más tiempo a sus hijos, Paulo y Leonardo, a quienes procreó con su exesposo 'Zague'.

Paola reflexionó sobre todo el tiempo que lleva haciendo radio: "Me despido de Grupo Fórmula. Es esta mi última transmisión, mi ultimo programa en esta empresa que ha sido mi casa desde hace más de 15 años. Hace un rato estaba revisando y haciendo memoria, cuando se mueve el corazón y el alma, tengo más años de mi vida haciendo radio que no. Empecé siendo menor de edad y nunca paré, empecé a los 17. Solo dejé de hacer radio en un par de lapsos que viví fuera del país".

Y agregó que por primera vez no solo estará fuera de la empresa, sino del medio de la radio en su totalidad y explicó sus motivos: "Es momento de agradecer lo que han sido estos años, explicarles un poco porque la audiencia merece respeto y una explicación. Hace ya tiempo que venía conversando con ejecutivos de Radio Fórmula con este horario de la tarde que atropella mi vida familiar, lo digo con toda apertura. Yo soy mamá de dos niños en edad escolar e hice magia muchos años (...) estoy agotada", se sinceró.

Y agregó: "Quiero que las tardes sean para mis hijos, estar cercana a ellos", sin embargo, sostuvo que no estará alejada de la audiencia por mucho tiempo pese a su renuncia: "hay veces que toca decidir y justamente cuando me encuentro en este dilema entre audiencia y mis hijos me di cuenta que no podía renunciar a ninguno. Esto lo digo muy conmovida (...) siempre ha habido esta audiencia que me acompaña, me cobija y me escriben con tanto cariño".

Por fortuna hoy hay las vías y mecanismos para que nos podamos comunicar sin que tenga que ser en un horario específico y siendo yo administradora de mi tiempo y me refiero al mundo digital. Creo que es momento de optar por eso, de apostar a un podcast y seguirnos comunicando pero desde el mundo digital", anunció sobre sus planes laborales.

La periodista reiteró que esto le permitirá estar con sus hijos por la tarde y ser dueña de su tiempo, además de recalcar que otro beneficio de estar en redes sociales es que no tendrán que seguir las reglas pues "el tiempo no será presión, no habrá límites ni editorial", dijo emocionada, afirmando que este es su mayor anhelo. La presentadora finalmente envío un conmovedor mensaje a su equipo de trabajo, con mucho agradecimiento a su equipo y a la audiencia.

"Me despido de Radio Fórmula. Emocionada sí porque sé que los medios digitales hay un gran futuro y bueno, insisto, estoy emocionada. Quiero agradecerle a mi equipo sobre todo porque hemos trabajado juntos tantos años, tantos lugares y yo me vinculo emocionalmente. no son solamente mis compañeros, son mis amigos e incluso familia. Esto me va a costar trabajo (...) los quiero mucho", dijo con la voz entrecortada y reiterando que tomó la decisión correcta, pues está emocionada por lo que sigue en su carrera.

