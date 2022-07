Shock en Televisa: Al borde del llanto, Andrea Legarreta manda duro mensaje a 'amante' de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta se mostró conmovida al hablar de un amor del pasado de su esposo Erik Rubín, mandándole un contundente mensaje. La presentadora mexicana, quien esta semana cumplió 51 años de edad, fue abordada a las afueras de Televisa y sorprendió con sus declaraciones pues no solo habló de la que alguna vez fuera amante del exTimbiriche, sino que también habló de un famoso cantante, quien fue su supuesto interés amoroso en el pasado.

La prensa habló con Legarreta a su salida de las instalaciones de la televisora de San Ángel y le preguntó sobre si ya ha podido hablar con Paulina Rubio, quien perdió a su madre la primera actriz Susana Dosamantes el fin de semana pasado. Cabe recordar que Rubín tuvo un tórrido romance con la cantante en su juventud y protagonizó un triángulo amoroso que involucró a Alejandra Guzmán, quienes por año han sostenido una supuesta rivalidad que hasta se reflejó en dos canciones dedicadas a Rubín.

Erik Rubín y Paulina Rubio

Al respecto, conmovida y con la voz entrecortada, Andrea reveló si ya le dio el pésame por la muerte de su madre: "No he podido platicar con ella. Le escribí mi sentir y al igual Erik. Yo siento que Pau, aunque ya se está presentando, está pasando por algo muy doloroso pero todavía no hablo con ella". Y al mencionar que ya está trabajando de nuevo y ha cumplido con varios compromisos públicos, la conductora del matutino de Las Estrellas sorprendió con sus elogios a 'La Chica Dorada'.

"Híjole... la admiro, mis respetos. En verdad para mí, en mi cabeza no cabe pensar en vivir una situación así, igual el amor es tan grande por mis padres y la admiro muchísimo. La respeto mucho y al final creo que Susana querría verla así. Querría verla de pie, quizás llorando en su soledad y privacidad, pero la admiro mucho", mencionó. Por otro lado, reporteros le preguntaron sobre la vez que presuntamente rechazó a Luis Miguel, cuando miles de mujeres morían por tener un romance con él.

Luis Miguel

Nerviosa, la presentadora respondió: "No, yo no lo bateé, qué es eso. Hasta pena me da estar hablando de esto, qué oso. No, no... ni siquiera (ríe) me da mucha pena, siento que no es ni siquiera tema. Él iba a tener una cena en su casa, no era algo conmigo específicamente (...) no fui pero no porque fuera a pasar algo, ay qué pena, me da pena hablar de este tema, siento que ya para qué", dijo poniendo punto final al tema. Y al ser cuestionada sobre cómo pasaría su cumpleaños, no pudo evitar derretirse por su esposo.

"Una nochecita con el Pelón", le dijo el reportero Edén Dorantes, a lo que Andrea rápidamente contestó: "Ah, qué sabroso (ríe) eso no solo es por el cumpleaños y tampoco creas que tan seguido", bromeó la conductora, dejando claro que está muy enamorada, además de que tanto él como su hija Nina (ya que Mía tenía Covid-19) asistieron al programa a acompañarla por cumplir 51 primaveras.

Aunque Andrea y Rubín, quienes tienen 22 años de matrimonio, han demostrado ser una pareja sólida, incluso en medio de fuertes escándalos y chismes que han surgido en medios, también han tenido que aclarar varios escándalos. Desde las exnovias de Rubín, con quienes ha seguido en contacto como Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, hasta supuestos coqueteos de los dos. No obstante, aunque han admitido haber pasado por crisis de pareja y hasta llegar a considerar el divorcio, afirman que quieren seguir juntos.

