Tras salir del clóset y llevar una vida exitosa, cantante deberá ir a juicio por este delito

San Juan, Puerto Rico.- Desde hace algunos días, el cantante de pop Ricky Martin se ha mantenido en el ojo del huracán después que se revelara que su sobrino de 20 años de edad, Dennis Y. Sánchez, hijo de su media hermana Vanesa Martin, interpusiera una denuncia en su contra que derivó en una orden de restricción pues aseguro, habían estado en una relación de siete meses y, tras terminar de manera oficial, el intérprete de Vuelve, Livin' la vida loca o La mordida no dejaba de merodear su casa, algo por lo que dijo, temía por su seguridad; no obstante, el cantante y su equipo legal han negado las acusaciones al respecto.

Pese a todo lo anterior, un juez con sede en Puerto Rico informó que ya hay fecha para la primera audiencia respecto a este asunto, la cual sucederá el próximo 21 de julio, lo que llevó al cantante a romper el silencio y manifestarse a través de su cuenta de Twitter donde insistió en que esta orden de restricción se basa en declaraciones falsas, lo que también había sido señalado por su hermano Eric Martin quien en una transmisión en vivo pidió que se revisara a fondo la denominada Ley 54 que permitió la orden de restricción.

"La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza", escribió el cantante.

Medios de comunicación de Puerto Rico han investigado los hechos y, de acuerdo a reportes y declaraciones hechas por el sobrino del cantante, Ricky Martin ya tenía una orden de restricción debido a que en el pasado había estado acechando a una mujer. "El año pasado, según dice el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo. Según el documento, él le hacía acercamientos repetidos no deseados. Supuestamente amenazaba con destruirla", destacan los medios al respecto.

Aunque el demandante ha destacado que el cantante y exintegrante de Menudo es acosador, también se reveló que en 2015 cuando éste era menor de edad, fue removido de su casa debido a que presentaba una mala conducta, al tiempo que presentó "problemas de salud mental", lo que asegura, podría favorecer al cantante quien ha estado desmintiendo las acusaciones en su contra e incluso, esta teoría reforzaría las declaraciones de Eric martín quien lo calificó como una persona inestable.

Aunque el cantante no ha mencionado nada respecto a la fecha de la primera audiencia, ha estado compartiendo en redes sociales adelantos de su nueva música, por lo que se encuentra promocionado Play, su nuevo EP del que dijo, es la única motivación "que me impulsa en esta travesía compleja llamada vida. No quiero esperar más. Aquí les dejo esta sorpresa con mucho amor. Mi nueva música. Espero que la disfruten tanto como yo", reveló.

