¿Abandona la película? Esto opina Ryan Gosling sobre 'Ken' en el live-action de 'Barbie'

Los Ángeles, California.- Uno de los proyectos más esperados del séptimo arte es sin duda alguna el live-action de la cinta Barbie, proyecto dirigido por Greta Gerwig y el cual llegará a la pantalla grande en julio del 2023 protagonizado por la actriz Margot Robbie y el actor Ryan Gosling quien recientemente abordó sus primeras impresiones de 'Ken', personaje al que da vida en esta cinta que ha causado mucha expectativa.

A través de una entrevista concedida al medio Entertainment Tonight, el actor de 41 años de edad comparó al muñeco de la empresa Mattel con el personaje del proyecto de Netflix, Gray Man, el cual el histrión también protagoniza y por el que aseguró, la vida del novio de 'Barbie' es mucho más difícil; sin embargo, también sacudió a la audiencia pues lo llamó "perdedor", no son también considerarlo algo guapo. ¿Será que se arrepiente de tal rol?

"'Ken'no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por algunas cosas”, reveló el actor.