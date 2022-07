Adiós Chapoy: Tras renunciar a TV Azteca, conductora vuelve a México y se une a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego de que Pati Chapoy anunciara el pasado 1 de julio que dejaba Ventaneando por un tiempo, llega al foro del programa de espectáculos una exconductora a quien ella hace unos meses exhibió que le quería dejar la emisión cuando se retirara. Se trata de la carismática Jimena Pérez, mejor conocida como 'La Choco', quien lleva 18 años trabajando en TV Azteca y estuvo 12 años con la periodista, sin embargo, tuvo que renunciar pues se mudó a España con su familia en 2019.

En el programa de este jueves 14 de julio, 'La Choco' fue la invitada especial y regresó con todo el elenco de conductores ahora que Pati Chapoy no aparece a cuadro. Como se recordará, la conductora se convirtió en la mano derecha de la periodista de espectáculos en la emisión del Ajusco, pues Pati confesó que pensó en ella para ocupar su lugar si llegara a retirarse. En la charla que tuvo con 'El Escorpión Dorado', dijo:

Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. (...) 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", confesó Pati el año pasado.