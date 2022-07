Adiós Televisa: Tras 15 años en 'Hoy', 'vetan' a Galilea Montijo y queda fuera de famoso programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, sale del aire luego de casi 30 años en Televisa. Tras haber 'renunciado' en vivo al matutino hace unas semanas y en medio de rumores de un supuesto divorcio, la tapatía no se presentó en el foro de Netas Divinas esta semana, emisión a la que se integró apenas el pasado mes de mayo. Esto ocurre tras haber dejado el matutino donde lleva más de 15 años el pasado martes para irse a Miami, Florida.

Como se recordará, la presentadora de 49 años decidió abandonar Hoy hace unas semanas luego de las bajas de participantes del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Apenas comenzaba la emisión del pasado 30 de junio, cuando Gali se hartó tras enterarse de la salida de la exacadémica Toñita Salazar, que anunció a la productora que ella también se iba: "¿Sabes qué jefa? yo también renuncio", dijo abandonando el foro y con Andrea Legarreta detrás de ella gritando: "¡Yo también!", aunque luego se reincorporaron.

Aunque ese momento fue en tono de broma de parte de las dos conductoras, quienes llevan años como titulares, esta semana Galilea anunció a sus seguidores que tendría que abandonar Hoy y no estaría durante el cumpleaños número 51 de Legarreta, celebrado este pasado martes 12 de julio. No obstante, comentó que volvería este jueves 14, aunque no especificó a dónde iba. Al día siguiente, se destapó que estaba en Miami por motivos de trabajo. ¿Será que pronto se va a Univisión?

Tras la fusión entre esa empresa ubicada en Estados Unidos y Televisa, se ha rumorado que Montijo llegaría a esa empresa para integrarse al elenco del matutino Despierta América, donde estuvo como invitada de lujo meses atrás para el aniversario 25 de la emisión. Y es que ha estado en el ojo del huracán por tantos escándalos, desde que presuntamente anduvo con un narcotraficante, que habría sido infiel a su esposo Fernando Reina con una conductora y el problema legal de su amiga Inés Gómez Mont y su marido.

Aunque Gali ha desmentido toda esta información e incluso publicó un video en el que no pudo evitar romper en llanto al defenderse, muchos internautas no han creído en su testimonio y la han atacado duramente. Estos duros golpes a su imagen pública, presuntamente, han causado que ejecutivos de Televisa consideren enviarla a Miami y la han 'vetado' de algunos especiales, aunque no ha sido confirmado. No obstante, ahora la conductora llamó la atención por no presentarse al programa de esta semana de Netas Divinas.

Tras unirse al programa conformado por Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún, Gali ha sido duramente criticada, aunque en las últimas emisiones se ha mostrado muy transparente con el público y hasta 'salió del clóset' como "heteroflexible". Esta semana, la presentadora fue la gran ausente y usuarios no dejaron de exhibirlo en los comentarios, pues muchos detractores festejaron que no haya estado ya que la quieren fuera de la emisión, vetándola por completo.

Gracias a Dios no está la señora Montijo", "¿Sin Galilea? Excelente, "sin Galilea es mejor", "Las 4 fantásticas, sin la Montijo", "Ya quédense así", escribieron usuarios.

No obstante, otros usuarios más observadores no tardaron en descubrir la verdad: el programa fue una repetición pues Natalia seguía embarazada. Aunque no aclararon por qué repitieron una emisión, seguramente fue porque Galilea no estaba en México para grabar un nuevo programa. Algunos internautas se quejaron de que fuera contenido repetido, mientras que otros lo perdonaron pues aseguran que no quieren ver a Gali en el elenco de conductoras.

Galilea Montijo empezó su carrera en la televisora de San Ángel a principios de los 90's en el programa TVO y luego estuvo conduciendo en Vida TV y participó en Big Brother VIP, el cual ganó. Estuvo en melodramas como El premio mayor, Azul, Tres mujeres, Amarte es mi pecado y La verdad oculta. En 2008 se integró de fijo al elenco del programa Hoy, uniéndose a los conductores Andrea Legarreta, Ernesto Laguardia, Roxana Castellanos, entre otros. Desde entonces permanece en el matutino.

