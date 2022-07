Adiós TV Azteca: Tras despido de Televisa y vender joyas para sobrevivir, conductora vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una talentosa exconductora de programa Hoy, quien fue despedida de Televisa hace varios años y acaba de firmar con TV Azteca, aparece en redes sociales del matutino luego de atravesar por una crisis económica. Se trata de Talina Fernández, quien aparecerá en la nueva temporada del programa MasterChef Celebrity México en el Ajusco, sin embargo, también apareció en redes del matutino, donde ella trabajó en sus inicios.

Como se recordará, la exconductora del programa Hoy, quien hace unos meses fue despedida del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, atravesó por un momento difícil en su economía derivado de la pandemia. La 'Dama del buen decir' reveló que al ser despedida de Televisa luego de décadas, ellos ni siquiera le dieron su dinero de liquidación completo. Debido a la falta de trabajo, se acabó sus ahorros, lo que la llevó a vender sus joyas para sobrevivir.

"Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó para 'De Primera Mano' hace un tiempo, luego de que ya circularan rumores de que presuntamente estaba ahogada en deudas y no tenía dinero para pagar sus tarjetas de crédito.

Aunque no todo es malo, pues luego de su divorcio hace unos años, a sus 77 años volvió a encontrar el amor con un hombre de 80 años llamado José Fernández y esta semana fue confirmada como la nueva participante del reality de cocina MasterChef Celebrity, que se estrena muy pronto por Azteca Uno. Por otro lado, tras el fuerte escándalo en el que está involucrado su hijo, el productor de cine Coco Levy, quien ha sido acusado por varias mujeres de presunto acoso y abuso, la conductora rompe el silencio sobre otro tema.

En una nota publicada en Las Estrellas y retomada en la cuenta de Twitter del programa Hoy, la madre de la fallecida actriz Mariana Levy se conmovió al sincerarse sobre la actual situación que sus nietos, Paula y José Emilio, enfrentan con su padre, 'El Pirru'. Y es que la comunicadora confirmó que están distanciados de él por varios desacuerdos, además de que no los apoya económicamente, por lo que ellos ahora viven con ella.

Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco", dijo.

Como se recordará, hace unos meses fue José Emilio, el menor de los hijos de Mariana Levy, quien en entrevista con Ventaneando se pronunció sobre cómo era la relación con su padre: "Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé casi nada", confirmaba. Incluso, la propia Talina ha dejado claro lo difícil que fue acercarse a sus nietos tras el fallecimiento de su hija pues señaló al 'Pirru' de presuntamente no dejarle verlos.

Incluso, la conductora ha contado que era la cantante Ana Bárbara, entonces esposa de 'Pirru', quien le ayudaba a convivir con los niños. "He tenido grandes momentos con ellos, no ha sido fácil. 'Pirru' no me dejaba verlos, cuando estaba casado con Ana Bárbara me iba con María a Cancún y me quedaba en el hotel de junto a la casa de Ana Bárbara, y por la playa me iba recién operada con un calorón", recordó hace varias semanas.

