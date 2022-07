Adiós 'VLA': Tras romance con su jefe y 23 años en TV Azteca, actriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien durante 23 años trabajó en programas y telenovelas de TV Azteca y hasta tuvo un romance con su entonces jefe, aparece en redes del programa Hoy con una importante declaración sobre su padre, un primer actor de Televisa. Se trata de la talentosa y guapa Amaranta Ruiz, quien hizo casi toda su carrera en la competencia de San Ángel, pero este año debutó en Las Estrellas en la telenovela La Herencia.

Como se recordará, Ruiz participó en episodios de Lo que callamos las mujeres y telenovelas como Los Sánchez, Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Siempre Tuya Acapulco y 3 Familias. Desde hace 4 años que no trabajaba en el Ajusco pues había estado en Telemundo, hasta que en 2022 debutó en la televisora de San Ángel, donde su padre José Carlos Ruiz ha sido toda una estrella de los melodramas, actuando en Mundo de Juguete, Soñadora, Sortilegio, Soy tu dueña, entre muchas más.

Amaranta Ruiz en 'Puro Loco' en TV Azteca

Cuando empezaba su carrera en Televisión Azteca, la actriz tuvo un romance con quien fue su jefe en el programa en el que trabajaba en el Ajusco, Puro Loco, Juan Carlos Méndez. Tras crear el programa, la invitó a unirse y ella se quedó durante 12 años en el legendario programa de los 90's. Mientras trabajaban juntos, ambos sostuvieron un romance, sin embargo, en entrevista con Venga la Alegría hace unos años Amaranta confesó que mantuvo oculta la relación por un importante motivo.

Ruiz contó que buscaba preservar el misterio de ser soltera por su trabajo en la televisión: "Cada vez que había algo público era él por allá y yo por acá. Éramos libres, pero tratamos de que esta imagen que se me hizo a mí, el pensar que yo era soltera era parte de este halo de la TV", confesó. Eventualmente, al ser su director y compañero de trabajo, su amorío se terminó y ambos tomaron caminos diferentes. Según Amaranta, estas fueron las razones de su ruptura:

Estaba muy chava, nos saturamos porque al ser pareja, trabajar juntos... nunca vivimos juntos, que creo nos salvó de no matarnos pero al vernos todos los días, al grabar todos los días, estábamos demasiado tiempo juntos".

Luego de que este 2022 debutara en las pantallas de Televisa interpretando a 'Adela Cruz' en La Herencia, producida por Juan Osorio y Roy Rojas, también hizo un capítulo para la nueva temporada del unitario Esta historia me suena y hace unos días estuvo en el programa de Montse & Joe, donde se reunió de sorpresa con su padre José Carlos Ruiz. En entrevista exclusiva con Las Estrellas, retomada en la cuenta de Twitter del Programa Hoy, la actriz reveló que su padre no quería que fuera actriz.

"Mi papá no quería que yo fuera actriz, porque decía que 'yo era flor de un día', y que cuando quería ser baterista me compró mi batería, y cuando quería ser chef me compró cosas para hacer pasteles y me dijo ‘no, con esto no puedes jugar y esto si lo vas a hacer, lo vas a hacer con todo tu corazón'", recordó Amarante. Ante la reacción de su famoso padre, la actriz intentó estudiar otra carrera pero la frustración de no hacer lo que le apasionaba confirmó que quería dedicarse a la actuación al 100 por ciento.

"Iba pasando por Coyoacán por una casa de cultura, había clases de teatro, me inscribí estuve ahí dos meses y luego me metí a estudiar la Licenciatura en Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro y ya nadie me pudo sacar y de ahí no he parado y he estado trabajando durante 30 años haciendo lo que más amo", compartió. También compartió que decidió empezar en programas de comedia para no depender de la ayuda de su padre, mucho menos ahora para llegar a Televisa.

Instagram @amarantaruizoficial

"Lo primero que dije fue no voy a trabajar en el lugar donde trabaja mi papá y por eso fue que tomé otra alternativa, porque lo más fácil hubiera sido que él me hubiera ayudado, pero bueno la vida fue así y me permitió hacer una carrera donde he tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, de hacer teatro en Europa, de hacer 30 años de carrera y ahora también por mis propios medios y sin ayuda de mi papá llegar a Televisa", comentó.

Finalmente, comentó que está feliz de su carrera y que su talento hable por sí solo en vez de ser catalogada como la "hija de": "Yo no quería que me catalogaran por ser hija de mi papá y más porque él tiene una carrera tan impecable con ese prestigio... Estoy agradecida y con el orgullo, la satisfacción de saber que es por mi trabajo, por lo que yo he hecho todos estos años y no por ser hija de nadie. Tengo una trayectoria que avala mi carrera”, indicó.

Sobre hacer una telenovela con su padre, la actriz reveló que le encantaría, pues nunca han tenido al oportunidad de trabajar juntos: "Me encantaría, nunca hemos trabajado juntos, hemos hecho dos películas juntos, pero en escenas diferentes, pero nunca tuvimos una escena juntos y a mí me gustaría que en algún momento pudiéramos, aunque fuera hacer un unitario".

Fuente: Tribuna