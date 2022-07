Bomba en Televisa: Maquillista ratifica denuncia contra novio de Livia Brito: "Fue algo fuerte"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El diseñador de imagen venezolano Kike Hernández dio una entrevista a distintos medios de comunicación en su salida de la Fiscalía Anti Secuestro (FAS) de la CDMX a donde acudió la tarde de ayer miércoles 13 de julio para ratificar su denuncia contra Mariano Martínez, el novio de la actriz Livia Brito, y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias tras haber sido privado de la libertad.

Como se recordará, desde hace un par de semanas el también maquillista y manicurista denunció primero a través de sus redes sociales y luego ante las autoridades capitalinas que sufrió un presunto secuestro a manos del novio de la protagonista de novelas como Mujer de Nadie y La Desalmada en Televisa. El joven explicó que conoció a Mariano para ofrecerle sus servicios y quedaron en verse el 14 de junio en su departamento, a donde acudió de forma normal.

Livia Brito y su novio, Mariano Martínez

Tras terminar sus servicios, Kike asegura que se fue del lugar pero al día siguiente Mariano lo llamó para reclamarle que se le perdieron papeles importantes y dinero en efectivo. Tras citarlo para enseñarle videos donde le mostraría que él se había llevado sus cosas, presuntamente el novio de la actriz cubana aprovechó para privar de su libertad al venezolano supuestamente con la ayuda de un primo, a quien identificaron como Cipriano Silva.

Mientras que Livia, quien anunció que se retirará de las novelas por un tiempo, ya salió a defenderse y aseguró que ella no tiene nada qué ver en el supuesto secuestro y que no sabe qué está pasando, la tarde de ayer miércoles Hernández ratificó la denuncia contra Mariano, quien en el pasado ya había sido acusado de violento por golpear y robar a un paparazzi que les sacó fotografías en una playa de Quintana Roo.

El stylist mencionó que no piensa desistir de su denuncia en contra de Martínez, pues el delito que cometió es grave y considera que debe pagar: "Yo no me voy a prestar para provocaciones, para dimes y diretes, no es para lo que yo estoy denunciando, desde el día 1 hice una denuncia fuerte y voy a tratarla con la seriedad que amerita, es una acusación delicada y quiero justicia", comentó a su salida de la Fiscalía.

Kike explicó que sí teme por su vida debido a que ya recibió amenazas de muerte, no obstante, dijo que todo lo saben sus abogados y espera que esto se resuelva pronto. Asimismo, el maquillista anunció que el abogado Francisco Ruiz es su único representante legal luego de que otra mujer señalara que ella era su defensa pero que "renunció" al caso porque había "muchas inconsistencias".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva