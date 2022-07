En la cárcel y divorciada: Tras 14 años desaparecida, protagonista de Televisa vuelve ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 14 años retirada de las telenovelas, una famosa protagonista de Televisa reaparece en televisión. Se trata de nada más y nada menos que Yadhira Carrillo, quien se reencontró con Juan Soler en una sincera entrevista ¿para TV Azteca? No, sino para el matutino Sale el Sol. Como se recordará, la mexicana de 49 años dejó la actuación para dedicarse a su vida personal con su esposo Juan Collado, quien permanece en la cárcel por señalamientos de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Yadhira protagonizó melodramas como La Otra, Amarte es mi Pecado, Barrera de amor y Palabra de mujer a lo largo de su carrera, sin embargo en 2008 desapareció de los foros y se dedicó a su familia, siendo solamente captada en contadas ocasiones a las afueras de la cárcel donde está preso su marido, expareja y padre de los dos hijos de Lety Calderón, desde el 2019. La originaria de Aguascalientes, quien empezó como reina de belleza, encontró la fama en la actuación y se convirtió en la musa del productor Ernesto Alonso.

Yadhira Carrillo en Televisa antes de su retiro

Tras divorciarse de su primer esposo, en 2008 su vida amorosa y laboral dio un giro. La actriz decidió dejar todo y enfocarse en su relación con el abogado Juan Collado, con quien se casó en 2012. En 2019, fue detenido y actualmente está recluido en una cárcel de la CDMX. Por esta razón, Yadhira solo ha reaparecido públicamente afuera de la prisión. En las últimas ocasiones que fue vista, lucía un corte de pelo muy diferente, aunque su belleza ha seguido intacta. No obstante, ha recibido críticas por algunos "kilos de más".

Tras 14 años alejada de las telenovelas, Carrillo reapareció en televisión y lució espectacular. Y es que la actriz dio una entrevista al argentino Juan Soler, con quien protagonizó La Otra. El actor la invitó a su sección 'El asador de Juan' para el matutino de Imagen Televisión. Ya que se ha mantenido apoyando a su marido mientras está preso y ha asegurado que no vuelve a la actuación pues está dedicada a él, la actriz contó todo lo que ha vivido con esta situación, asegurando que no ha sido fácil.

Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo", dijo.

Y añadió: "me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado, y otras personas quizás lo podrían hacer de otro modo, exhibiendo y gritando, las cosas como son, así abiertamente para que la gente vea y sepa, y él es una persona tan moderada, tan ordenado, tan meticuloso, tan disciplinado, es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente, la admiración que siento por él es infinita, porque lo veo en ese lugar tan inmerecidamente".

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Al respecto de lo que ha aprendido y cómo le afectó personalmente el asunto legal, Carrillo confesó que permanece fuerte: "Que no hay nada más importante que la vida, la salud, la familia, el amor y Dios". Además, se sinceró sobre lo duro que ha sido todo: "3 años ya de una tristeza, un suplicio muy grande. No lloré, lloré poco, porque soy yo la que tiene que llegar con mi esposo a decirle 'vamos para arriba, ¿qué hay hoy?, vamos a prender la tele', porque le dejan tener una tele pequeñita ahí, 'vamos a ver una película, una serie o algo, mira que rico te traje de comer, te hicimos esto en casa, te mandaron este libro'".

Finalmente, la actriz reveló que le han ofrecido regresar varias veces a Televisa y que incluso la invitaron al remake de Cuna de Lobos en 2019, sin embargo, afirma que su prioridad es enfocarse en la situación de su esposo y darle su apoyo: "Ahorita en tres años que llevo en este tema, me ofrecieron la telenovela que fue 'Cuna de Lobos', ¿te acuerdas?, pero a lo largo de tres años si te digo 12 proyectos así, han sido pocos, les he dicho que ahorita no, porque estoy cuidando a Juan".

Lo primero es Juan, primero es mi esposo, eso es lo que sigue, para eso te casas. Yo lo que quisiera es hacer algo corto, como una serie, pero algo más para niños, como de animales, de niños, pero más familiar, un tema clasificación A", finalizó.

Fuente: Tribuna