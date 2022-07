Exalumno de la primera generación de 'La Academia' habla del polémico contrato y del caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Víctor García fue una de las primeras estrellas que surgieron de La Academia, no figuró en el programa especial que se emitió previo al estreno de La Academia 20 años y tampoco se sumó a esta entrega del reality, lo que llamó la atención de sus seguidores y se ha hablado de roces con la televisora; no obstante, él mismo aclaró que sí recibió la invitación, pero decidió no aceptarla por falta de tiempo.

Tras esto, el cantante estuvo como invitado en Escorpión Dorado al volante donde habló sobre el famoso contrato de La Academia, el acoso que algunos exalumnos confesaron haber vivido y su cambio de televisora. Víctor confesó que la relación con sus excompañeros de la primera generación, no está en su mejor momento debido a que algunos factores influyeron para que se separaran: "Es bien complicada esta carrera, en este ambiente, el ego, todo influye. Es una lucha diaria".

El controversial contrato de La Academia

El originario de Tamaulipas reconoce que firmó el polémico contrato que le dio TV Azteca porque no tenía nada qué perder, y porque no entendía sus cláusulas. Y es que hace algunos años, se destapó que dicho contrato de La Academia, únicamente beneficiaba a la empresa y no a los alumnos, pues en este firmaban para trabajar al menos 10 años para la televisora, y únicamente podían participar en los proyectos que la empresa les diera, por lo que no podían explotar su carrera.

Nos tenían a 14 personas en un cuarto en el hotel Radisson, recuerdo que estábamos en el baño algunos, porque no cabíamos en el cuarto, nos metieron para firmar el contrato, antes de que empezara el programa. Era un machote enorme, llega un chavo y me dice '¿vas a firmar eso, yo no lo firmaré hasta que lo vean mis abogados?' y yo dije '¿estaré pend... por firmar eso?', me puso en una encrucijada", narró el artistas.

Víctor García tiene actualmente 36 años

El intérprete de Otra vez recordó que únicamente les dieron cinco minutos para leer varias hojas, que por los nervios, la presión y el lenguaje jurídico que contenían, no entendía, sin embargo decidió firmar y no se arrepiente de ello. Aunque con el paso de los años se dio cuenta que nunca tuvo un pago por exclusividad: "Yo cobraba por lo que trabajaba, yo estaba ahí por lealtad, por cariño y agradecimiento, porque nunca gané más".

El acoso que vivió

Por último Víctor García toco el delicado tema del acoso que algunos exalumnos denunciaron haber vivido por parte de uno de los ejecutivos: "En este ambiente te topas con la oscuridad, de repente hay personas que tienen otros intereses, y ahí es cuando pones a prueba tu integridad, tus valores, si es tu vocación, si realmente quieres ser artista. Van desde vas a cantar esto, hasta dame un besito, el chiste es que hay que sortearlo".

El cantante recordó que al salir del programa de talento dicho ejecutivo intentó tener algo con él, pero rápidamente punto su raya: "Me topé con él cuando estaba bien chavo, acababa de salir de La Academia y sentí ese rollo medio acosador... Estábamos en Los Ángeles, en una limusina, y empecé a sentir esa atmósfera fuerte, de 'ay wey', y de repente volteé y le dije '¿por qué me ves así?', y como que le cambié de frecuencia, se empezó a carcajear y se dio cuenta que conmigo no".

