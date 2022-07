Lo niega: Kevin Spacey se declaró ante las autoridades británicas como no culpable de agresión sexual

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Durante la audiencia de este jueves 14 de julio en Londres, la cual fue de índole preparatoria, el actor estadounidense Kevin Spacey, se declaró como no culpable de los delitos de agresión sexual por los que fue recientemente señalado en Londres, delito por el cual también fue señalado en el pasado en el marco del movimiento #MeToo, mismo que llevó al declive su carrera pues fueron varios los que interpusieron denuncias en su contra.

El actor de 62 años de edad y quien ha estado en diversos procesos legales desde la primera acusación en su contra en 2017, se presentó ante las autoridades de Londres para responder a los nuevos señalamientos, mismos por los que si bien no se declaró inícienle, sí dejó claro que no era culpable respecto a los hechos que las víctimas aseguran, ocurrieron entre 2005 y 2013, por lo cual se abrió una investigación en su contra la cual ha comenzado el debido proceso.

Miembros del jurado de Londres realizaron una serie de preguntas al actor, mismas que respondió y que hicieron referencia a las agresiones de índole sexual ocurridas en el barrio de Lambeth, sitio donde resaltaron, tiene lugar el teatro Old Vic y donde el histrión quien participó en series como House of Cards o cintas como Belleza Americana o Los Sospechosos, se desempeñó com director desde 2004 y hasta 2015, periodo que comprende los años en que fue acusado.

Foto: Twitter AFP

“El señor Spacey niega enérgicamente cualquier tipo de criminalidad en este caso", resalto Patrick Gibbs, abogado del actor.

Las acusaciones hechas en contra de Spacey surgieron luego de conocer que el productor de cine Harvey Weinstein también había cometido casos de abuso sexual y, con la divulgación de estos delitos, se creó el movimiento #MeToo en donde artistas y personas alejadas de la farándula levantaron la voz para señalar a los presuntos agresores, algo por lo que en el caso del histrión de 62 años de edad, perdió diversos proyectos que terminaron por ponerle fin a su carrera.

Tras una serie de investigaciones en su contra, autoridades del Estado de Massachusetts hicieron oficialmente una acusación debido a que se reveló, el actor habría realizado tocamientos indebidos a un joven de 18 años de edad mientras ambos se encontraban al interior de un bar en 2016; sin embargo, los cargos se retiraron de manera oficial en 2019 aunque con ello, los señalamientos no secaron, pues pronto surgieron más víctimas que mantienen al histrión en procesos legales.

Twitter @elraulikoh

Fuente: Tribuna