Se filtra polémico audio de Tatiana y Talina Fernández donde hablan del ex de la cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, la actriz Danna Ponce confesó en su cuenta de Instagram la dolorosa experiencia que presuntamente vivió con Jorge 'Coco' Levy, hijo de la presentadora Talina Fernández. La joven compartió su testimonio sobre el presumible abuso que sufrió por parte del productor de Videocine, la distribuidora más importante de cine mexicano.

Tras esta delicada polémica, Talina Fernández vuelve a estar en el foco de atención, pues se hizo viral en redes sociales fue una breve interacción entre ella y Tatiana; al parecer la veterana conductora de televisión aprovechó que coincidieron en un foro de TV Azteca para ponerse al corriente de las últimas noticias de la llamada 'Reina de todos los niños'.

Sin embargo, el micrófono de ambas quedó abierto mientras tenían esta íntima charla y los usuarios de Internet pudieron escucharlo todo. Esto sucedió porque Tatiana saludó a Fernández, quien le preguntó a la nueva conductora de MasterChef Celebrity si está soltera y después la cuestionó sobre su expareja de una manera un tanto peculiar.

"¿Y tú ex sigue ching..?", le dijo Talina Fernández a Tatiana a lo que la cantante respondió "Sí, sigue ching…".Tras esto se pierde el audio de la 'Dama del buen decir' y la intérprete de No me quieto bañar.

A partir del minuto 48:47

El hombre de quien hablaban es Andrés Puentes, con quien Tatiana sufrió violencia y maltrato durante su matrimonio. La relación de la famosa con el empresario fue de 1990 a 2001, ambos se conocieron cuando la cantante tenía 16 años, pues fue contratada para dar un show en un antro, pero no fue hasta que cumplió la mayoría de edad que él la volvió a buscar.

Tatiana ha hablado de que su relación con Andrés, quien fuera durante muchos años su representante artístico; estuvo llena de abusos verbales, físicos y económicos, que la obligaron incluso a escapar de casa tan solo unos días después de haber dado a luz por cesárea a su segundo hijo . En dicha historia, la actriz tuvo que saltar el muro de la vivienda y subir a un taxi para buscar refugio con sus padres.

Luego años fuera de la pantalla chica y una dura batalla legal por su nombre artístico, Tatiana finalmente pudo regresar a la televisión, donde hoy continúa siendo uno de los rostros consentidos para encabezar proyectos dedicados a las familias mexicanas.

Fuente: Tribuna