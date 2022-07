¿Se odian? Talina Fernández habría dejado a famosa actriz sin trabajo con tal de no verla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer miércoles fue presentado el elenco que formará parte de la temporada 11 de MasterChef en su modalidad de celebridades, donde se pueden ver queridos famosos entre los 20 participantes. Sin embargo, la participación de Talina Fernández, de 78 años, sorprendió a los miembros, quienes de inmediato pensaron que su experiencia le daría ventaja.

Pero fue ella misma quien se encargó de confesar que en realidad está aterrada por este nuevo reto, ya que no sabe cocinar y lleva más de 60 años sin preparar un solo platillo. En entrevista, reveló que las arduas jornadas que trabajo que ha tenido le impidieron desarrollarse en la cocina, pero aceptó participar en esta nueva temporada para aprender y poder defenderse.

Pero eso no es todo, pues su participación en MasterChef Celebrity ha desatado un rumor en el que se asegura que la presentadora puso una condición a cambio de ser parte del proyecto de TV Azteca. Y es que se dice que Bárbara Torres habría quedado fuera debido a que temía ser vetada de Televisa, sin embargo, ha surgido otra versión que involucra a la 'Dama del Buen Decir'.

Los famosos que unen a 'MasterChef Celebrity'

Así lo informó la periodista y conductora Ana María Alvarado, quien indicó que Talina amenazó a la producción con dejar el reality show, si la actriz de la Familia P. Luche era contratada, pues hace algunos años tuvo un fuerte problema con ella cuando esta era directora de escena en el programa Sale el Sol. A Fernández le molestaba que la argentina le diera órdenes de manera "ruda".

Un día Bárbara dijo 'yo mando aquí en el foro', y Talina le contestó 'tú aquí no me mandas, no recibo tus órdenes y no me vuelvas a hablar', incluso lo hablaron con el productor, Andrés Tovar, y pues él le pidió a Bárbara que dejara a Talina tranquila, pues no la podía traer como pirinola, que respetara su trayectoria. Bárbara es muy linda, pero es intensa y a veces no tenía tan buenos modos para decir las cosas, y luego llegaba muy alterada, a veces gritaba y sus modos no eran los mejores", narró Ana María.

Y concluyó diciendo: "Entonces Talina Fernández se enteró que iba a entrar a MasterChef y dijo 'no, no, no, no, si entra Bárbara Torres yo no voy, porque no me llevo con ella', Talina realmente terminó alucinándola, y entonces no es que Bárbara se fue, es que Talina dijo que si Bárbara entraba ella se iba, y esto yo lo vi".

Fuente: Tribuna