Se volvió mujer: Tras perder exclusividad y unirse a Chapoy, actor deja TV Azteca y llega a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor estaría a punto de dar un duro golpe al rating de TV Azteca pues tras haber hecho negociaciones con ellos, se reveló que ya volvió a firmar con Televisa y pronto estrenará su nuevo programa. El pasado 2021 el famoso sorprendió al quedarse sin contrato de exclusividad en San Ángel pues él mismo renunció a este beneficio para irse a la competencia.

Se trata del también comediante Adrián Uribe, quien empezó su carrera en la televisora de Emilio Azcárraga Jean presentando sus shows en el desaparecido programa Humor... es los comediantes y posteriormente consiguió papeles importantes en producciones como La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron. Además de que llegó a ser protagonista de telenovelas con el melodrama Como tu no hay dos en 2020.

El histrión de 49 años también ha demostrado ser multifacético y ha sorprendido a sus seguidores al transformarse en mujer para distintos papeles y proyectos. Hace poco el esposo de Thuany Martins se volvió viral debido a que visitó a su gran amigo Omar Chaparro en su programa To-Night y se enfrentaron a duelo para ver quién interpretaba mejor a una 'mamá mexicana'. Ambos actores aparecieron luciendo peluca, maquillaje y hasta ropa de mujer.

Adrián confirmó en una entrevista con el programa Ventaneando de Pati Chapoy que había perdido su contrato de exclusividad luego de 20 años y apareció en esta emisión al lado de Adal Ramones para promocionar el show que estaban realizando juntos por Estados Unidos. Luego de esto, se mencionó mucho que el conductor estaba en acercamientos con TV Azteca para firmar su primer contrato.

Durante semanas se especuló cuál sería el proyecto del actor en esta nueva empresa. Se dijo que conduciría el reality llamado Dancing with the stars y después que sería el presentador de la primera temporada de Soy famoso, sácame de aquí. El canal de YouTube Chacaleo reportó hace poco más un mes que los altos mandos del Ajusco no lo quisieron contratar por "exigente" y es que aseguran que quería un contrato millonario.

TV Azteca lo mandó a volar... no pudieron llegar a un acuerdo porque el comediante exigió una alta remuneración y la televisora no quiso ceder", reportaron en abril.

Incluso se llegó a manejar la versión de que lo vetarían de Televisa por intentar cambiarse a la competencia, sin embargo, esta versión fue desmentida por el periodista Álex Kaffie. A través de la columna que escribe en El Heraldo de México aseguró que el intérprete de 'El Vitor' consiguió otra oportunidad en San Ángel y adelantó que pronto estrenará un nuevo programa de entrevistas y musicales en el Canal de Las Estrellas.

Según dijo el 'Villano de los espectáculos', Adrián se encuentra en el país vecino de Estados Unidos porque ya está grabando su próximo proyecto para Televisa y adelantó que se estrenará muy pronto: "Adrián Uribe se encuentra grabando en Estados Unidos un nuevo programa de entrevistas y musicales que pasará pronto, los lunes a las 11:30 de la noche, por Las Estrellas", dijo Kaffie pero el propio conductor no lo ha confirmado, por lo cual queda en calidad de especulación.

