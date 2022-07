¿Separados al nacer? Natanael Cano afirma que en el extranjero lo confunden con Justin Bieber

Comparta este artículo

Rabat, Marruecos.- Luego de haber causado controversia al pedirle a sus seguidores que no le tomaran foto en caso de verlo en la vía pública porque eso le molestaba de sobremanera, el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se volvió a robar las tendencias pues recientemente aseguró que, durante el viaje que realiza por Marruecos, los fans lo asedian; la razón: lo confunden con el cantante canadiense Justin Bieber.

Mediante sus historias en Instagram y hasta las publicaciones que el cantante hace en dicha red social, ha dejado ver lo que ha disfrutado de dicho país africano; sin embargo, no lo ha podido gozar al máximo debido a que le sucede lo mismo que en México y es que a modo de paparazzi, los fans del intérprete de temas como Baby, Sorry o Love Yourself creen que se trata del actual esposo de Hailey Bieber; no obstante, la pareja se encuentra en Coeur d'Alene, en Idaho donde el cantautor se recupera de la parálisis facial que lo orilló a cancelar algunas de sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, no son solo los fans los que confunden a Cano con el canadiense, sino que también se la sucedido a la marca de lujo Yves Sant Laurent quien le dejó varios obsequios, los que además son muy costosos, pensando que quizá sí se trata de Justin Bieber; no obstante, el cantante mexicano no reveló si había una tarjeta dirigida a su colega o bien, si los artículos si eran para él debido a que también se considera un artista de talla internacional y del calibre del cantautor exnovio de Selena Gómez.

Las mismas historias de Instagram dejaron ver que unas mujeres abordaron la camioneta del cantante quien de inmediato notó que, con ayuda de sus celulares, le tomaban una foto, algo que él tomó con gracia pues se le escucha decir "Hey, yo no soy el Justin Bieber". Momentos más tarde, las mujeres abandonan el lugar y el cantante, quien próximamente estará en Las Vegas, solo ríe y corta la transmisión.

Esta es la primera vez que Natanael Cano se compara en apariencia con Justin Bieber, incluso, el video generó reacciones en tono de burla pues su bien ambos lucen con estilos similares, es decir, con outfit streetwear y tatuajes por todo el cuerpo, el físico demuestra que no son nada parecidos, incluso el canadiense no tiene tatuajes en el rostro, por lo que quizá se trate de la única que que se haga esta comparación.

