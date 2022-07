Tras 12 años retirada de Televisa, actriz reaparece ahogada en llanto en VIDEO y hace fuerte súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo Andrea García, quien tiene 12 años sin grabar una telenovela en Televisa y en los últimos tiempos ha estado totalmente desaparecida del medio artístico, resurgió hace algunas horas en las redes sociales, donde publicó un video en el que aparece ahogada en llanto y le hace una fuerte súplica a su padre, el primer actor Andrés García, quien ya dijo que no quiere saber de ella.

El exgalán de melodramas de TV Azteca y Televisa procreó a su única hija cuando estuvo casado con Fernanda Ampudia. Desde temprana edad, Andrea demostró que seguiría los pasos de su famoso padre y debutó en la televisora de San Ángel cuando era una jovencita de 21 años apareciendo en la novela Tú y yo (1996). Luego apareció en otras como La usurpadora (1998), Amor gitano (1999), Amor gitano (1999) y En nombre del amor (2008-2009).

Andrés García no quiere saber nada de Andrea García

También protagonizó varias portadas de revistas para caballeros y la última vez que trabajó con Televisa fue en 2010 cuando grabó el melodrama Triunfo del amor de la productora Angelli Nesma. Estuvo varios años desaparecida de la televisión y en 2015 regresó al formar parte del reality show Rica Famosa Latina, transmitido en los Estados Unidos por cadena Estrella TV, donde compartió créditos con Niurka Marcos.

Desde entonces poco se había sabido sobre qué hacía la actriz mexicana de su vida, pues incluso su polémico padre la reportó como desaparecida en 2020. En una entrevista del programa Hoy, don Andrés aseguró que su hija estaba metida en cosas turbias y que ya no quería tratar con ella: "Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras... pues la dejamos con sus amistades... es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella".

Andrea García reaparece en redes

Mientras que en una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, el padre del actor Leonardo García destapó que no le hablaba a su heredera porque esta presuntamente lo acusó de abuso sexual y asegura, es una verdadera mentira: "Dijo que la había violado desde chiquita... Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend…, por eso, para mí ella ni siquiera existe", comentó el histrión de 81 años.

Hace algunas horas Andrea utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a esta publicación y aseguró que están mintiendo pues ella jamás hizo tales acusaciones en contra del protagonista de Pedro Navajas. La actriz aseguró que todo es un invento y señaló que su padre "es un buen hombre", por lo cual le suplicó perdón y mientras rompía en llanto le dijo que ya quiere arreglar las cosas con él.

Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre".

La también conductora de 46 años comentó que buscaría a don Andrés para que arreglaran sus diferencias y con lágrimas en los ojos le dijo que ya no quiere seguir distanciada de él: "Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque se que en tu corazón". Asimismo, le suplicó que le conteste las llamadas y le envió sus mejores deseos a su padre.

Fuente: Tribuna e Instagram @realandreagarcia