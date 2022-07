Tras 18 años en Televisa y hundir a Galilea Montijo, galán pierde exclusividad y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 18 años trabajando en Televisa y hace unos años protagonizó un mediático pleito con la conductora del programa Hoy Galilea Montijo, aparece en las pantallas del programa Ventaneando en TV Azteca. Se trata del tapatío José Ron, quien tras perder su contrato de exclusividad, revela en entrevista si dejaría la actuación para dedicarse a otro trabajo: vender contendido exclusivo por una plataforma.

El histrión de 40 años ha destacado durante su trayectoria artística por proyectos como La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Enamorándome de Ramón, Ringo, Te doy la vida y La Desalmada, sin embargo, en 2020 confesó que ya no tenía contrato de exclusividad desde un año antes con Televisa: "No, por supuesto que no (tengo exclusividad con Televisa). Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera", compartió.

Ron, quien tuvo unos inicios difíciles pues al llegar a CDMX desde su natal Guadalajara ha contado que no tenía dinero y un día incluso tuvo que pedir dinero en la calle para volver a casa, ahora protagoniza un nuevo proyecto: la serie La Mujer del Diablo para la plataforma Vix+ de Televisa y Univisión, en la que también actúan Carolina Miranda y Adriana Louvier y se estrena el próximo 21 de julio. Tras acudir a la alfombra roja este martes, el actor apareció en las pantallas de Ventaneando de TV Azteca.

Y es que Ron fue cuestionado sobre la actriz cubana Livia Brito, con quien ha trabajado varias veces y además fue su exnovia. Ante los cuestionamientos, el actor se abstuvo de opinar de su expareja y el escándalo que le acarreado su actual novio Mariano Martínez, señalado de presuntamente secuestrar y torturar a un estilista y maquillista llamado Enrique Hernández: "De eso nada, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir de eso", dijo el actor a la prensa.

Además, tras cuestionarle si él y Brito siguen siendo amigos pese a haber terminado su relación hace años, Ron dijo que sí pero prefirió poner punto final a los cuestionamientos, pidiendo hablar mejor de su nuevo proyecto. Por otro lado, respondió si tal como lo han hecho otros famosos, estaría dispuesto a incursionar en una popular plataforma donde se publica contenido subido de tono exclusivo para suscriptores. Ante esta opción, el histrión expresó su negativa: "Mejor me pongo a sacar música con mi banda y ya".

Aunque negó dedicarse a eso en un futuro, aseguró que en La Mujer del Diablo sus fanáticos podrán verlo en una nueva faceta bastante sensual, una que no había tenido oportunidad de interpretar en otro personaje, afirmando que hasta se puso nervioso por las escenas subidas de tono: "Quedaron escenas bien padres, bien padres. Va a ver de todo, tienen que ver todo lo que pase. De todo se va a ver", adelantó entre risas.

De hecho le dije a Caro '¿puedes creer que es la primera vez que voy a hacer ese tipo de escenas?’, no lo podía creer ella porque en la televisión todo es super tranquilo y abajo traes pants", explicó en la entrevista también retomada por redes del programa 'Hoy'.

¿Cómo fue el pleito con Galilea Montijo?

En el 2017, Ron estalló en redes al ver una fotografía que publicó el chileno Cristián de la Fuente, quien comparó sustituir una ida al gimnasio con talar un árbol (todo fue parte de una escena durante las grabaciones de En Tierras Salvajes). Galilea y Andrea Legarreta defendieron al actor, lo que molestó a Ron, quien les pidió que primero se informaran del tema antes de hablar: "No digan que me conocen. No digan que les extraña mi reacción porque no me conocen".

"Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas. Hay que decir las cosas como son", dijo para las cámaras del matutino Hoy, lo que hizo que Galilea le respondiera de vuelta, ya que Andrea no acudió a trabajar ese día. La también originaria de Guadalajara, ya molesta e incómoda, le recriminó a Ron el reaccionar así, además de señalar que incluso estaba haciendo el comentario contra su propia empresa Televisa.

La conductora también comentó que si lo estaban haciendo en el melodrama es porque seguramente tenían permiso. Luego de más declaraciones y de acaparar titulares por el mediático pleito, hicieron las paces y José ha vuelto varias veces al matutino sin ningún problema, sin embargo, internautas no han olvidado el día que se pelearon en pleno programa en vivo.

