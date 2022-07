Tras 26 años en Televisa, actriz 'sale del clóset' y confirma su retiro de las telenovelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Yolanda Andrade, quien tiene más de 26 años trabajando en las filas de Televisa, confirmó públicamente cuál es la verdadera razón por la que dejó las telenovelas y se alejó de la actuación desde hace muchísimos años. Sin pena alguna, la originaria del estado de Sinaloa confesó que accedió a una petición que le hizo una exnovia, quien tenía celos de que se besara con algún actor.

La nacida en Culiacán es abiertamente lesbiana desde hace muchos años pero en 2019 destapó tremenda controversia al ventilar el nombre de una examante muy conocida en el medio artístico. La presentadora estelar del Canal Unicable confesó públicamente que tuvo un duradero amorío con la primerísima actriz Verónica Castro, con quien incluso asegura hasta se casó. Como se sabe, ella ya había salido con el hijo de 'La Vero', Cristian Castro.

Yolanda habría sido novia de Cristian Castro y Verónica Castro

Luego de hacerse público este escándalo, la intérprete de telenovelas como Rosa Salvaje y Los ricos también lloran prefirió abandonar los foros de grabación y del medio artístico y jamás ha hecho frente a los rumores de sus preferencias sexuales. Por su parte, la titular del programa Montse&Joe no ha dejado de afirmar que se amaron y que fueron felices juntas e incluso hasta detalló que se habían casado simbólicamente hace muchos años.

La sinaloense, quien también fue novia de Melissa Galindo, exparticipante del reality musical La Voz... México, asegura que ella y Verónica se casaron en una boda simbólica durante un viaje que hicieron a Ámsterdam, a inicios de los 2000's. Sin embargo, no fue Castro quien le pidió a Yolanda que abandonara sus sueños en la actuación y ella recién destapó que otra exnovia casi le prohibió continuar su carrera en las novelas.

Melissa Galindo habría tenido romance con Yolanda

De acuerdo con información revelada en el Twitter del programa Hoy, Yolanda tuvo que abandonar los melodramas porque Montserrat Olivier así se lo pidió. Como se recordará, la guapa mujer rubia estuvo casada con un hombre y en 2019 admitió que fue por Yolanda que tomó la decisión de divorciarse, pues ambas sostuvieron un romance y ahí se dio cuenta que realmente le gustaban las mujeres.

En un episodio de Montse&Joe, Andrade respondió a la incógnita de porqué no siguió actuando y aclaró que ella sí quería seguir haciendo telenovelas, pero fue su exnovia quien se lo prohibió: "“Hace años que no trabajo y ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie", dijo la actriz de Retrato de Familia y Yo no creo en los hombres mientras apuntaba a su compañera de programa.

No obstante Oliver, quien tiene más de 2 años casada su esposa, la modelo eslovena Yaya Kosikova, se defendió de las acusaciones de la polémica sinaloense y en modo de broma admitió que era verdad, pero aseguró que Yolanda estaba exagerando: "Por mi culpa, todo es mi culpa, está bien… Cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada", expresó Montse.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy