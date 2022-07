Vetarían a Christian Nodal y Chiquis Rivera de los Premios Juventud por polémico motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En solo una semana se realizará una nueva edición de los Premios Juventud 2022, un evento que reconoce lo mejor de la música latina con 33 categorías diferentes, además de tener presentaciones en vivo con los artistas más aclamados del momento. Sin embargo, todo parece indicar que Chiquis Rivera y Christian Nodal no estarán presentes este año, pese a que ya habrían sido invitados.

Así lo revelaron los conductores del programa de espectáculos Chisme no like. En su más reciente emisión, los también periodistas contaron que los dos cantantes de la música regional mexicana habrían sido vetados del evento debido a que los ejecutivos de Televisa, que están trabajando de la mano con Univision, no quieren a celebridades que se estén colaborando con otras cadenas de televisión.

Al parecer, Nodal planeaba viajar a los Premios Juventud junto a su nueva novia Cazuu, quien también participará en dicha ceremonia, pero a último momento le habrían cancelado la invitación, presuntamente por haberse presentado en los Premios tu Música Urbana, que es organizado por Telemundo.

De acuerdo con Chisme no like, lo mismo habría pasado con Chiquis Rivera, y aunque se tiene planeado un homenaje a su madre Jenni Rivera durante la premiación, le han negado su participación debido al reality show que está haciendo en Telemundo. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha desmentido ni confirmado esta información.

Los Premios Juventud tendrán lugar el próximo jueves 21 de julio, en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico. Hasta ese momento se podrá saber si en verdad ambos cantantes fueron rechazados por Televisa y Univision, a no ser que uno de los artistas hable al respecto ante de la mencionada fecha.

El sonorense, Christian Nodal no olvida ni sus raíces y mucho menos las promesas que ha hecho durante su largo camino para alcanzar la fama, una de esas promesas fue hecha a un profesor de la infancia a quien aseguró que, una vez que se hubiera convertido en toda una estrella, le regalaría un carro, algo que recientemente cumplió y que lo llevó a robarse las tendencias en redes sociales, pues sus seguidores celebraron el noble gesto.

Fuente: Tribuna