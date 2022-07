Adiós 'Hoy': Tras 'amorío' con productora y 35 años en Televisa, corren a conductor por borracho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor del programa Hoy, quien empezó su carrera en Televisa hace más de 35 años, revela en vivo que se quedó sin trabajo por haber llegado borracho a su llamado. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien tras 14 años en el matutino ha logrado ganarse al público por su carisma y buen humor, sin embargo, también ha luchado contra sus vicios, especialmente el alcoholismo, el cual lo dejó sin trabajo.

Araiza, quien en 2019 anunció su polémico divorcio de la madre de sus hijas, ha protagonizado varios escándalos en su carrera, como cuando se ventilaron fotos en las que se exhibía la infidelidad a su entonces pareja con una actriz. También fue captado en las playas de Acapulco sin cubrebocas luego de haber dado positivo a Covid-19 y se vio involucrado en el listado de famosos que presuntamente vendieron su voto al Partido Verde en las elecciones del 2021.

Instagram @negroaraiza

Hace poco incluso el periodista Álex Kaffie sostuvo que el presentador habría tenido un supuesto 'amorío' con la productora del matutino Hoy, Andrea Rodríguez: "La productora de televisión anda presumiendo que ya se almorzó al 'Negro' (es decir a Raúl Araiza)", escribió. Aunque ninguno se pronunció al respecto sobre ese tema, Araiza sí ha reconocido sus errores a través de los años y en varias ocasiones ha hablado al respecto sin tapujos.

Instagram @negroaraiza

Y en esta ocasión, 'El Negro' rompió el silencio sobre la vez que acabó despedido de un proyecto por haber llegado con copas de más a su llamado. Fue en el programa Miembros Al Aire con Paul Stanley, Jorge 'El Burro' Van Rankin, José Eduardo Derbez y Yordi Rosado, en el que estuvo Bárbara Islas como invitada, que el conductor contó que sus malas decisiones e irresponsabilidad lo llevaron a perder su trabajo. ¿Lo corrieron de Hoy? ¿De una telenovela? No, sino de una famosa obra de teatro.

Bárbara preguntó a los Miembros: "¿Han perdido trabajos por huev...?", a lo que Araiza respondió: "Por huev... no, por irresponsable en mi caso sí". "¿Llegaste muy mal a un llamado?", le preguntó Yordi y el conductor no tuvo más remedio que admitirlo: "sí, claro, pedo pues, hay que decirlo bien". Y agregó que se trató de un llamado para la obra El Tenorio Cómico: "Había giras de teatro en El Tenorio, que es bien fresa, el camión del tenorio era el infierno mismo", sostuvo.

Raúl Araiza cuando formaba parte del elenco del 'Tenorio Cómico'

'El Burro' confirmó que efectivamente había muchos excesos en esas giras teatrales, mencionando: "No ma... le hacían así a la alfombra del camión y salía peric... por todos lados", reveló, provocando las risas de todos. Y aunque le preguntaron qué tan borracho estaba "en el termómetro del 'Burro' Van Rankin", el presentador no alcanzó a contestar porque su compañero se defendió afirmando que aunque se enfieste, "a mí nunca me han corrido por ped... de ningún lugar".

Finalmente, agregó que también llegó en estado inconveniente a la filmación de algunas películas, afirmando que en el séptimo arte hay más tentaciones que en la televisión. Por otro lado, reconoció que fue muy irresponsable: "A lo que voy es que sí me ha pasado, de películas sí me tocó dos tres películas. Se da mucho en cine el chupe, es mucho menos hipócrita. la televisión es más hipócrita (...) Me pasó por irresponsable, pero los demás también, no nada más es uno".

Fuente: Tribuna