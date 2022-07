Adiós Televisa: Tras divorcio y subir 33 kilos, famosa actriz se retira y hará esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas de Televisa, quien tras un difícil divorcio cayó en una profunda depresión que la hizo subir más de 30 kilos, se sincera ante las cámaras de la televisora de San Ángel sobre su nuevo proyecto, el cual está alejado de los foros de televisión. Se trata de la mexicana de 54 años Eugenia Cauduro, quien rompió el silencio sobre el aumento de peso que enfrentó luego de separarse del padre de sus hijos.

Eugenia, quien se lució como villana en melodramas de Televisa como Alguna vez tendremos alas, Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio, se descuidó tras su separación y quedó irreconocible. La actriz ha revelado que cayó en una depresión tan profunda que no solo subió de peso y afectó su autoestima, sino que esto también casi le cuesta su talentosa carrera. La actriz pasó años así, hasta que decidió salir adelante por sus hijos y poco a poco ha ido recuperando su felicidad.

Eugenia Cauduro subió de peso tras su divorcio

Como se recordará, en el 2017 la actriz perdió su contrato de exclusividad en Televisa luego de casi 30 años en sus filas, sin embargo, no ha pisado TV Azteca pues le han seguido dando trabajo, apareciendo en los melodramas Quererlo todo el año pasado y Amor dividido este 2022, la cual llegó a su final hace varias semanas. En entrevista para Las Estrellas, Cauduro aseguró que enfrentará una nueva etapa en su vida en la que se enfocará en sí misma.

"Tengo pendientes bastantes kilos que bajar pero ya llevo 18 y como que dije: 'ahora sí me aré a la tarea de enfocarme a mí'". Sobre las causas que detonaron su crisis, explicó: "Subí de peso porque caí en una depresión muy fuerte, todos los que hemos vivido una separación y yo embarazada de mi segunda hija, se dice fácil sin embargo el cuerpo aguanta el dolor y la angustia y por ahí vienen muchas cosas".

Por otro lado, contó que tiene un gran proyecto en puerta, no solo por ayudarse a sí misma sino por mujeres que han tenido problemas por sobrepeso: "yo las entiendo, a mis mujeres preciosas. Uno no nada más está gordito, curvy o como quieras llamarlo por una cuestión de depresión o de comer, hay muchos factores. La gente es bien ignorante. Yo voy a levantar la voz por todas estas mujeres que no se vale que las juzguen, discriminen, no las incluyan, por una talla", dijo tajante.

Y es que desde hace más de un año trabaja en diseños de ropa de tallas grandes: "Llevar estos conocimientos a mujeres que como yo tenemos derecho a sentirnos lindas. Tengo el antecedente de que fui modelo y sé como taparme y camuflajear las lonjas, pancita y aquello", contó. Eugenia espera que su plan de trabajo se cumpla a finales de este año o a inicios del próximo. También comentó que, aunque por ahora no tiene proyecto, quiere regresar al teatro o a la televisión, por lo que se dijo lista por si un productor le da trabajo en algún melodrama.

Fuente: Tribuna