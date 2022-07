Adiós TV Azteca: Revelan al próximo eliminado de 'Survivor México'; Halcones pierde otro elemento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reality Survivor México se encuentra en una de sus semanas más emocionantes pues esta tercera temporada no había dado mucho de qué hablar y es que los televidentes consideran que ninguno de los participantes están siendo relevantes y consideran muy "gris" su presencia en el concurso. No obstante, la siguiente eliminación en el concurso de TV Azteca podría dar un giro de 180 grados a la temporada.

Como se sabe, cada jueves el público del Canal Azteca Uno descubre el nombre de los primeros dos participantes que estarán en el Juego de la Extinción pues su equipo los elije para ir al exilio, lo cual automáticamente los hace estar en riesgo. La tarde de ayer 14 de julio los Halcones decidieron que de sus integrantes fuera Javier Ceriani mientras que los Jaguares prefirieron que Julián abandonara la tribu para exiliarse.

La decisión de los amarillos de enviar a uno de sus integrantes más fuertes desató la polémica pero tuvieron que optar por Julián, quien es gamer, debido a que Catalina era su primer opción para el exilio pero la productora de televisión consiguió el Collar de Inmunidad Individual y no solo se salvó a ella una semana más, sino también a Santi. Los Jaguares aseguraron que luego de que Cata ganara, no tuvieron otra opción más que enviar al exintegrante de los Halcones.

De acuerdo con los spoilers que ya hay en las redes sociales, el equipo verde perderá la prueba de Inmunidad Grupal y tendrá que enviar a otro de sus integrantes a la prueba de salvación. De esta forma no solo Ceriani tendrá que pelear por seguir en las playas de Survivor México y se asegura que Karim Sayeg también estará en la Extinción. Julián presuntamente se puso a salvo y el eliminado estaría entre Karim y el presentador argentino.

Hace algunas horas en el portal de la revista TVNotas señalaron en exclusiva que ya tenían el nombre del próximo expulsado y que se trataba de nadie más y nadie menos que Javier. Sí, presuntamente el conductor del programa Chisme no Like tendrá que abandonar la competencia la noche de este viernes 15 de julio y también su sueño de convertirse en el tercer Sobreviviente de Survivor México. Cabe resaltar que esta información no está confirmada y habrá que esperar hasta la noche para saber realmente quien fue expulsado.

Javier Ceriani sería el próximo eliminado

Fuente: Tribuna e Instagram @survivormexico