Adiós 'Ventaneando': Tras pleito con ejecutivos y 28 años al aire, confirman si Chapoy deja TV Azteca

Ciudad de México.- La controversial periodista Pati Chapoy ha tenido bastante preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que desde hace un par de semanas dejó la conducción del programa Ventaneando y de inmediato surgieron rumores de que se trataba de un adiós definitivo. Desde hace meses se ha estado especulando que la conductora por fin podría alistar su retiro luego de trabajar por 28 años en TV Azteca.

Como se sabe, la presentadora de espectáculos es considerada como una de las personas más influyentes en la televisora del Ajusco, a la cual se ha mantenido fiel desde hace casi tres décadas. No obstante, hay que recordar que la líder de Ventaneando inició su carrera artística en Televisa gracias al programa México, magia y encuentro a donde llegó por una invitación del fallecido conductor Raúl Velasco. Luego se volvió parte de la exitosa emisión El mundo del Espectáculo.

Chapoy además se desempeñó como co-conductora de Siempre en Domingo y los ejecutivos de San Ángel le dieron la oportunidad de conducir eventos como Señorita México, El Festival OTI, entre otros. Después logró llegar a las filas de TV Azteca y alcanzó el éxito al crear su propio programa Ventaneando en 1996, el cual se mantiene al aire hasta la fecha, siendo uno de los pocos programas que dando buenos resultados de rating en la empresa.

No obstante, desde hace unos meses para acá se dice que Pati podría estar pensando en dejar la emisión vespertina de espectáculos y cada vez surgen más rumores de que no tiene muy buena relación con los actuales jefes de la televisora. Siempre se dijo que Alberto Ciurana no fue de su gracia y tras la muerte de este, Sandra Smester se quedó a cargo de la dirección de contenido y distribución y al parecer tampoco habría buena relación entre ellas.

Esta información se hizo aún más fuerte cuando TV Azteca decidió contratar a Javier Ceriani y Elisa Beristain para que transmitieran su programa Chisme no Like en el mismo horario que Ventaneando pero por diferente canal. Este par de conductores siempre han sido detractores de Chapoy y su equipo de colaboradores, en especial de Daniel Bisogno, a quien en diversas ocasiones han sacado del clóset.

Tras tantos dimes y diretes, 'El Muñe' acaba de salir a aclarar si es verdad que su jefa deja la conducción de Ventaneando como se ha estado especulando. En una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, Daniel aclaró que la esposa de Álvaro Dávila no abandonará la emisión como todos están pensando y aseguró que aún "aguanta" trabajando y por ello piensa que se mantendrá al aire por muchísimos años más.

No, la Chapoy va a seguir ahí hasta que aguante y todavía aguanta muchísimo", expresó.

Mientras Pati continúa disfrutando de unas vacaciones familiares al parecer en una zona montañosa de Canadá, Bisogno salió a negar las versiones de su retiro y explicó que aunque ella sí ha pensado en irse, no lo hará por el momento pues se siente como un 'roble': "Aguanta muchísimo y ama su profesión y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ella, lo hemos platicado mucho, y va a seguir todavía muy buen rato porque, además, está espectacular".

