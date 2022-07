Casi hubo golpes: Daniella, Laura Bozzo e Ivonne Montero se enfrentan en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas los televidentes de Telemundo y seguidores del reality La Casa de los Famosos presenciaron una de las polémicas más fuertes que va a lo largo de esta segunda temporada debido a que tres de sus integrantes tuvieron una impactante pelea que casi llega a los golpes. Las involucradas en esta ocasión fueron Daniella Navarro, Laura Bozzo e Ivonne Montero.

Como se recordará, la abogada y exconductora de Televisa ya había tenido otras discusiones con la actriz mexicana, a quien en una ocasión incluso trató de "prostituta". No obstante, en días pasados tuvieron un momento muy lindo pues ella se desvivió en halagos hacia Ivonne y le dio un mensaje de aliento tras haber sido atacada por Nacho Casano. En esta ocasión, Laura no se quedó callada y lanzó fuertes insultos contra la guapa morena.

Laura Bozzo y Daniella explotaron contra Ivonne

La discusión comenzó porque a Daniella le molestó muchísimo que Montero se encerrara en el baño antes de comenzar la Prueba de la Semana y Laura fue la primera que comenzó a gritarle varios insultos a su compañera: "Eres una vergüenza para las mujeres y más para las mujeres que sacan adelante a sus hijos sin la necesidad de estar mendigando", expresó y Daniella añadió "Ya el público sabe que es una mitómana".

Posteriormente, el polémico actor Salvador Zerboni intervino para tratar de calmar a la llamada 'Señorita Laura' pero estaba enloquecida y explotó: "¡No me da la gana! ¿ok? ¡no me da la gana!". Posteriormente, la guapísima actriz colombiana golpeó la puerta del baño para pedirle a Montero que saliera y le dijera todo en la cara, pero el comentario que hizo esta desató aún más la furia de sus compañeras:

Relájate mi reina, ya voy a jugar, deja la arrabalería", señaló la protagonista de La Loba.

Ivonne Montero estaba en el baño mientras sus compañeras la insultaban

Es un monstruo, rata, inmunda, me la va pagar... tienes que acceder a esta cochinada para ser alguien", añadió Laura.

Pero la cosa no paró ahí y luego de que Ivonne saliera del baño lista para jugar futbol, Daniella comenzó a perseguirla por toda la casa mientras no dejaba de lanzar fuertes insultos en su contra: "Mitómana mentirosa... yo sí digo las cosas en la cara". Navarro no paró de insultar a su compañera e incluso la amenazó con hacerle la vida imposible si llega a permanecer en la recta final del reality más famoso de Telemundo:

Patéticas... ay qué miedo ¡por Dios! no manches, qué miedo", respondió la mexicana irónicamente.

Fuente: Tribuna e Instagram @telemundorealities