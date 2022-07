'Divorciado' y tras 40 años en Televisa, querido galán pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva más de 40 años de trayectoria artística y perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2017, debuta como cantante y aclara de una vez por todas si se está divorciando de su esposa luego de casi 40 años de casados. Se trata de Arturo Peniche, quien cambió las filas de San Ángel por las de TV Azteca, pues reveló en una entrevista para Ventaneando cuál es su situación sentimental.

Luego de ser uno de los galanes más codiciados durante décadas y protagonizar telenovelas inolvidables como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras y Siempre te amaré, Peniche también trabajó en proyectos de TV Azteca y Telemundo. Durante la pandemia, en 2020, el histrión de 60 años confesó en entrevista que se había separado de su esposa Gaby Ortiz. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el padre de Brandon Peniche dijo:

Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre".

Aunque con el paso del tiempo el actor se contradijo varias veces, pues en algunas ocasiones decía que sí estaban separados y en otras que no, hace unos días sorprendió al anunciar que en efecto ya no estaban juntos y hasta que pensaba en el divorcio más adelante, esperando que todo se arreglara de la mejor manera. Como sus palabras provocaron polémicas, esta semana luego de su debut como cantante, decidió acabar con todas las especulaciones con respecto a su vida personal en una rueda de prensa.

A pesar de que hace pocos días confesó que "cada quien está haciendo su vida por su lado", en esta ocasión el actor aseguró que no piensa en separarse definitivamente de la madre de sus hijos y aclaró si tiene un romance con una mujer mucho más joven: "Algunos medios informaron que me estoy divorciando, que la agarré a patadas y que la cambié por otra y que ando con una más chavita. Les diré algo: mi vida personal ustedes la conocen, soy una persona que no da ningún tipo de problemas".

Un día por güey hice un comentario y lo tomaron muy a pecho. No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break”, expresó Peniche un poco molesto a la prensa.

De la misma manera, Arturo destacó que tanto su mujer como él necesitan tiempo por separado para valorarse como pareja: "Ella también merecerse darse (un espacio) después de 40 años de casados, tenemos que retomar, tenemos que refrescarnos y decir todavía puedo". Por otra parte, el artista se mostró incrédulo ante la polémica que existe con respecto al ataque que sufrió la actriz Mónica Dossetti a manos de su hermano José, quien también es conocido por su trabajo en el medio artístico.

No es cierto, si alguien ama a su hermana es él. No, él ama a su hermana, claro (conozco) a los dos, con Pepe he trabajado, y Mónica su primera historia la hizo conmigo, conozco a Mónica, sé que estaba muy enferma", dijo el artista al respecto.

Finalmente, Arturo también se pronunció sobre el mal estado de salud que está pasando el primer actor Andrés García, y externó su cariño para el galán de telenovelas: "El otro día que lo vi por internet me dio mucha tristeza cuando dijo ‘yo ya no quiero’, pero sí claro que le hablo, lo saludo, le digo papá", finalizó.

Por otro lado, Gaby asistió al evento del Show Case de Bohemia en un teatro al sur de la CDMX, donde el medio TVNotas pudo preguntarle directamente sobre su supuesto divorcio. Aunque se portó muy hermética, dijo: "Vamos a ver qué pasa, por el momento no quiero hablar nada". Al insistir, comentó: "En toda pareja se tienen sus altas y bajas justamente". Y sobre el break del que habló su aún marido, respondió: "Significa un poquito de aire, claro para reflexionar".

Reporteros le volvieron a preguntar sobre si tenían algún plazo para volver y comentó: "Vamos a dejar que pase el tiempo, nos vemos, nos llevamos padrísimo, nos llevamos increíble, y como buena familia que somos". Al preguntarle sobre sí siguen viviendo en la misma casa, dijo tajante: "No estén diciendo cosas, lo que él dijo tal cual, ya no más por favor".

