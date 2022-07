Enfermó y se queda ciega: Tras 13 años desaparecida de Televisa y kilos de más, actriz llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de 13 años retirada del medio artístico para dedicarse a ser empresaria en una conocida empresa de cosméticos, famosa exprotagonista de telenovelas reaparece en redes del programa Hoy luego de haber despotricado contra Televisa, afirmando que sufrió maltrato y abusos. Se trata de Allisson Lozz, quien hace un tiempo dejó en shock al reaparecer en redes sociales y al contar sus problemas de salud, además de que estaba perdiendo la vista a los 29 años.

Lozz debutó en Televisa cuando apenas tenía 10 años en el melodrama Código F.A.M.A., para después actuar en Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde, Al diablo con los guapos y En nombre del amor. En 2009, al terminar su último protagónico a los 16 años, se retiró del medio artístico y hasta la fecha asegura que jamás regresará, pues no la pasó nada bien. La exactriz reveló que las jornadas eran muy largas, que no le pagaban bien y que en la mayoría de las producciones nunca se preocuparon por su salud mental.

A sus casi 30 años, Lozz se ve muy diferente a su etapa en la farándula, pues usa pelucas para cambiar su look y subió hasta 20 kilos debido a que padece una enfermedad hormonal llamada hipotiroidismo. Además, encendió alarmas hace un tiempo al revelar que doctores le indicaron que podría estar quedándose ciega a tan temprana edad y que padecía enfermedades crónicas que afectaban enormemente su calidad de vida.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", reveló entonces.