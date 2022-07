La sacan del clóset: Tras años en Televisa y subir 30 kilos, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Destapan rumores de un presunto romance 'lésbico' entre una famosa actriz y una conductora de Televisa. Se trata de Samadhi Zendejas y la polémica Yolanda Andrade, quienes fueron captadas juntas en la fiesta de cumpleaños de Julio César Chávez y el video se volvió viral. Aunque la conductora de Montse & Joe es abiertamente lesbiana y ha tenido relaciones públicas con mujeres, sin embargo, a Samadhi hasta ahora no se le ha conocido ninguna pareja que haya sido mujer.

Zendejas, quien saltó a la fama en 2009 cuando la televisora de San Ángel la contrató para el elenco de la telenovela juvenil Atrévete a soñar, también ha estado en otros melodramas, series y unitarios de la empresa como Mujeres asesinas, Como dice el dicho, Un camino hacia el destino, Esperanza del corazón, Abismo de pasión, La sombra del pasado, entre otras. Desde 2017 se cambió a Telemundo para dar vida a la joven Jenni Rivera en su bioserie Mariposa de barrio, para la cual subió más de 30 kilos.

Samadhi tuvo que subir 30 kilos para dar vida a Jenni Rivera

También ha participado en otras producciones de esa televisora como Milagros de Navidad, Enemigo íntimo (para la cual se rapó casi la mitad de su cabeza), Falsa identidad, entre otras mientras que también apareció en TV Azteca al participar en la narcoserie Rosario Tijeras. Desde este fin de semana, la actriz ha dado de qué hablar porque en redes usuarios empezaron a 'shippearla' con Yolanda Andrade pues se mostraron muy divertidas en la fiesta del boxeador Julio César Chávez.

Yolanda y Samadhi en la fiesta de Julio César Chávez

En medio de la polémica y rumores de que saldría del clóset, Samadhi realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que habría reaccionado a su orientación sexual. Aunque no se pronunció directamente sobre si tiene un romance con la conductora o no, echó por tierra versiones de que sería gay, pues confesó que tiene novio y cómo es que le gustan los hombres. En las declaraciones retomadas en la cuenta de Twitter del programa Hoy, dijo:

"Yo no podría andar nunca con un actor, mi novio... Dios me libre", dijo entre risas, aunque reconoció que tanto Luis Ernesto Franco como Uriel del Toro, con quienes trabaja en Falsa Identidad, son muy atractivos: "Los dos son un espectáculo de hombre, los ves y dices 'qué bombon', pero yo soy muy celosa o sea ustedes saben también que me gustan un poquito gorditos, entonces a mí que sea gordito, que sea godín, que no sea actor y que no ande besuqueando ahí a muchachonas porque yo ahí si no puedo", manifestó.

La famosa actriz aprovechó para aclarar su actual situación sentimental: "Mi novio es godín", destacó, además de balconear a uno de sus compañeros al asegurar que es el peor beso que ha recibido en ficción porque "huele mucho a ajo". Se trata de Uriel del Toro, a quien Samadhi terminó balconeando: "¿Quién besa mejor? Mejor les voy a decir quién besa peor y no porque lo haga mal sino porque olía muy fuerte: Uriel del Toro. Es naturista, no se mete ni una medicina, o sea ni una aspirina, todo lo cura con ajo, imagínense, olía a ajo las 24 horas", dijo.

Por último, la actriz reconoció que compartir escena con 'El Güero' Franco, exesposo de la actriz Marimar Vega, la puso nerviosa al principio por la trayectoria que tiene, aunque después afirmó que todo salió bien: "Claro que me puse muy nerviosa cuando tuve al Güero en frente porque cuando yo estaba chiquita él ya era galán de telenovelas, o sea es traga años; entonces sí me dio un ataque de nervios, me tembló el labio y el ojo, después todo fluyó muy bonito", concluyó.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna