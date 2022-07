Legarreta, Galilea Montijo y más sorprenden con show en final de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este viernes 15 de julio por fin se conocerá a la pareja ganadora del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. A lo largo de 11 semanas, el público matutino de Televisa se ha mantenido al filo de sus asientos con todo lo que ha ocurrido en la tercera temporada del concurso, pues como se sabe, ninguna pareja llegó completa al desenlace de la competencia.

La final del reality que tanto éxito le ha traído a la televisora de San Ángel promete ser de las más emocionantes y para arrancar con broche de oro la jornada, el elenco del programa liderado por la productora Andrea Legarreta participó en un espectacular musical, tal y como lo han hecho en otras ocasiones. Sí, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley y el resto de conductores participaron en el opening.

La primera persona del elenco que brilló en la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy fue la conductora tapatía, quien apareció luciendo un top con cortes en color negro, medias y una minifalda, así como enormes tacones. 'La Gali' no solo hizo unos pasos de baile clásicos, sino que además se animó a participar en una difícil cargada en la que estuvo acompañada por el increíble coreógrafo Chuy.

Elenco de 'Hoy' se presenta en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Por su parte, Raúl 'El Negro' Araiza y Stanley le dieron el toque cómico al musical al aparecer junto a la conocida 'Ema Encerado', personaje interpretado por el conductor Arath de la Torre. Los tres presentadores se tomaron de la mano y desfilaron por una parte del set mientras de fondo se escuchaba un remix de la exitosa canción I wanna dance with somebody de la gran Whitney Houston.

En tanto, las bellísimas conductoras Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Tania Rincón realizaron algunos pasos mientras estaban en las escaleras del foro 16 de Televisa San Ángel. Las tres lucieron espectaculares al aparecer con una blusa de color negro y faldas de tutú, amplias y en distintos tonos. Asimismo, el resto del jurado de Las Estrellas Bailan en Hoy pusieron su granito de arena en este musical.

Legarreta, Escalona y Tania se unen a 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

La maestra Ema Pulido, a quien apodan como la 'Jueza de Hierro', brilló en la pista de baile al aparecer sobre una plataforma en el centro del escenario, mientras que Latin Lover realizó una arriesgada cargada al lado de la coreógrafa Jenny García. Por supuesto, el juez invitado Albertano y el director de esta temporada Ariel López Padilla también participaron. Al igual las cinco parejas que se disputan el primer lugar estuvieron presentes.

El público del matutino Hoy se encuentra a solo unos minutos de conocer quiénes serán los ganadores de esta atropellada tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Quienes se encuentran en competencia son Carlos Speitzer y Candela Márquez, Violeta Isfel y Luis Fernando Peña, Estefanía Ahumada y Miguel Martínez, Cinthia Aparicio y Oscar Medellín, así como Alex Durán y Belinda Urías.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy