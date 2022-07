"Su hermano está arrepentido": Niegan maltrato hacia Mónica Dossetti y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días se volvió viral un video en donde Mónica Dossetti, retirada actriz de Televisa, aparece a punto de ser estrangulada por su propio hermano José Dossetti. La mañana de este viernes 15 de julio la familia de la afectada por fin rompió el silencio y salió en defensa del productor, asegurando que jamás quiso hacerle daño a su hermana y señalando que está muy arrepentido de su comportamiento violento.

La noche del pasado lunes el reportero gráfico Carlos Jiménez difundió a través de Twitter una grabación de cámaras de seguridad donde Mónica aparece siendo maltratada y casi estrangulada por su propio hermano. Tras volverse virales las indignantes imágenes, la actriz de El Premio Mayor y Salud Dinero y Amor rompió el silencio en una entrevista con Venga la Alegría donde aseguró que José la trata muy bien y no quiere denunciarlo.

Defienden a José Dossetti tras agredir a Mónica Dossetti

Ahora fue su hermana Alejandra Dossetti quien dio otra entrevista exclusiva al programa de TV Azteca y reafirmó que José jamás había maltratado a Mónica y señaló que la intérprete de múltiples melodramas de San Ángel está muy contenta de que él esté a su cuidado. En primer lugar, la señora resaltó a través de una llamada telefónica que su hermana tiene más de una década enferma y que ninguno de sus supuestos amigos se había preocupado por ella.

Me da muchísima pena que mi hermana tiene 15 años enferma y nadie de sus compañeros ni de Televisa ni de ningún lado, nunca jamás le hablaron por teléfono", expresó molesta.

La señora Dossetti resaltó que sentía "vergüenza" por esos famosos que han salido a decir que son grandes amigos de Mónica, pero que nunca han estado con ella en estos momentos tan complicados que vive por la esclerosis múltiple, enfermedad que la mantiene postrada en una silla de ruedas: "Dicen ser sus amigos y nunca hicieron nada, hoy salen a decir tantas barbaridades... nunca le han dado bien sus regalías a mi hermana".

Posteriormente, Alejandra resaltó que toda la familia ha apoyado para sacar adelante a la intérprete de la egocéntrica 'Karla Greta Reyes Retana y de las Altas Torres' y señaló que mantenerla "es carísimo". Posteriormente, aseguró que su hermano José tuvo un "lapsus brutus" (un error) al agredir a Mónica y tratar de ahorcarla con un cinturón, como se muestra en el video, pero señaló que él siempre la trata de maravilla.

No es real que quisiera hacer algo contra ella, si mi hermano hubiera querido lo hace y nadie se da cuenta, mi hermano puso las cámaras y las puso para seguridad de ella".

Asimismo, la hermana de Mónica señaló que actualmente no sabe nada de su hermano José pues las autoridades de Morelos le pidieron que abandonara su hogar y que rompiera contacto con ellas por al menos 60 días: "Yo no sé dónde está mi hermano, obviamente no puede acercarse a su casa ni a mi hermana Moni". También resaltó que la retirada actriz de Televisa está muy contenta viviendo con José:

Me dijo 'quiero quedarme con mi hermano porque él me da de comer, me da mis antojos' ", expresó a VLA y añadió: "José se sentía muy mal de este detalle y me decía 'me arrepiento tanto de no haber tenido paciencia'".

Fuente: Tribuna