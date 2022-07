"Te pasaste de bellísima": Belinda demuestra no sufrir por Nodal tras publicar estas FOTOS en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante de pop Belinda no deja de sorprender a su audiencia con la revelación de proyectos, sus impresiones respecto a la relación que sostuvo con el cantante Christian Nodal y más recientemente la faceta donde demuestra de no tenerle miedo a la cámara con arriesgadas fotos, algo por lo cual podría estar dando 'vuelta a la página' y buscando a un nuevo galán, al tiempo que deleita la pupila de sus millones de fans que con cada postal, no dejan de recordarle lo bella que es.

La denominada 'Princesa del pop latino' con frecuencia sube fotos a sus redes sociales donde demuestra desde su día a día hasta las campañas de modelaje que hace, mismas que son muy celebradas por sus seguidores, en especial de aquellos que han seguido su carrera desde que era muy pequeña y donde demostró sus dotes actorales en proyectos como Cómplices al rescate o Amigos x Siempre; sin embargo, en los últimos años le han recordado lo espectacular que luce en cada pose, más en aquellas donde se deja ver en lencería, las cuales son imágenes muy cuidadas.

Instagram @belinda

La noche del pasado jueves 14 de julio, la intérprete de temas como Ángel, Luz sin gravedad o Egoísta publicó tres fotografías donde utiliza una diadema con encaje y orejas de conejo en color negro, algo por lo cual no tuvo que usar no una descripción o hashtag para explicar las instantáneas pues solo le bastó un emoji de este animal para 'romper las redes', pues además luce de manera impresionante un bralette en tono negro con piel que sin lugar a dudas le valió cientos de cometarios positivos.

"Eres perfecta", "Bonita", "¿Dónde me tatúo", "Te pasaste de bellísima" o "Patrona del pop", son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

Instagram @belinda

Actualmente la rubia de ojos verdes se encuentra en España debido a que está por lanzar la nueva temporada de la serie Bienvenidos a Edén donde interpreta a 'África'. No obstante, antes de prepararse para este lanzamiento, estuvo en México pues fue parte del cartel del Festival Machaca, ocurrido en Monterrey y donde ante un Parque Fundidora lleno, interpretó sus más grandes éxitos, recibiendo tanto cariño de parte de los fans que ni siquiera un posible desmayo la orillaron a bajarse del escenario, algo que además de preocupar a sus seguidores, también le valió una ola de aplausos pues estuvo muy comprometida a llegar al final de ese concierto.

Hasta ahora, no se sabe si Belinda tiene intenciones de retornar a México, pues viajar a España y comenzar proyectos en su país natal, han sido una buena terapia para dejar atrás el episodio vivido con Nodal quien además de tener una nueva relación con la rapera de origen argentino Cazzu, se ha especulado que ya planea mudarse de manera definitiva al país sudamericano para comenzar una familia con la cantante, algo que para 'Beli' sería un duro golpe pues declaró, ella sí tenía intenciones de llegar al altar con el sonorense.

Fuente: Tribuna, Instagram @Belinda