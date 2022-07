Tras hundir a Chapoy y volverse mujer, polémico conductor fracasa en TV Azteca y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien empezó su carrera en Televisa hasta que decidió renunciar a su contrato de exclusividad y se unió a TV Azteca, regresa a las filas de la televisora de San Ángel. Se trata del irreverente Facundo Gómez, quien destacó en programas de comedia como Toma Libre, Incógnito y Turnocturno con sus bromas muy subidas de tono que en algunas ocasiones hasta lo hicieron terminar en la cárcel.

Facundo estuvo 20 años en Televisa hasta que en 2015 renunció a su exclusividad para probar haciendo cosas nuevas y se fue a Fox. Posteriormente, en 2017, firmó contrato con TV Azteca pese a todas las veces que los había criticado cuando formaba parte de la televisora de San Ángel. Tras algunos pleitos con la conductora de Ventaneando Pati Chapoy, que luego resultaron ser 'armados' por rating, el mexicano participó en programas del Ajusco como La Isla, Mi pareja puede, Resistiré y Cazatesoros.

Instagram @facufacundo

No obstante, las emisiones del mexicano no alcanzaron el rating esperado y fracasaron. Incluso, unos fueron sacados del aire antes de lo esperado o simplemente cancelados. El polémico presentador, quien se divorció de la madre de sus hijos hace unos años, impactó a todos el año pasado al transformarse en mujer. Fiel a su sentido del humor, Facundo se dejó caracterizar como un 'drag queen' y no solo usó peluca, sino también maquillaje, tacones y ropa de mujer, causando sensación en redes.

Facundo convertido en 'drag'

Y luego de rumores que sugerían que Facundo se habría hartado del poco éxito en la competencia, este año se confirmó que vuelve a Televisa con el programa de concursos ¿Cuál es el bueno?, que estará producido bajo la producción de Lalo Suárez y se estrena el próximo 25 de julio por el Canal 5. A su regreso, el conductor hizo tremenda aparición en el matutino Cuéntamelo Ya!, el cual es transmitido en vivo después del programa Hoy por el canal de Las Estrellas.

El poster del nuevo programa de Facundo

En un video que compartieron en su cuenta de Instagram, Facundo irrumpe en el foro donde estaban las conductoras Cynthia Urías, Ximena Córdoba, Dalilah Polanco y Carmen Muñoz y dice: "Perdón, disculpen que interrumpe... es que vengo con Carmen. Cuando estábamos en la otra empresa me quedó a deber de la tanda, entonces tuve que sacar mi gafete, fingir que haría un programa aquí... era persona non grata pero ya", explicó el presentador a manera de broma, desatando las risas de todos.

Cynthia Urías por su parte le preguntó cuál supuestamente es la premisa de su nuevo programa: "Está bueno porque va farsantes y tienes que descubrir cuál de los tres farsantes es... stripper", explicó a manera de ejemplo, además de revelar la fecha de estreno. Ante esta noticia de su regreso, Urías no pudo evitar burlarse del tiempo que estuvo Facundo en TV Azteca y sus fracasos ahí. "A las 8 en el Cinco para que vuelvan a ver a Facundo ahora sí triunfar porque se fue". Ante esto, el divertido conductor abandonó el foro diciendo: "Me voy sin dinero y sin dignidad".

Fuente: Tribuna