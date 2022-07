Adiós Televisa: Tras 30 años de exclusividad, Andrea Legarreta se despide de 'Hoy': "Hasta pronto"

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta sin duda alguna es una de las presentadoras más aclamadas por el público de Televisa, empresa en la que ha trabajado durante más de 30 años, y es que además de ser sumamente carismática, también posee un talento nato para la conducción y por ello su rostro es sello de la empresa. Aunque comenzó su carrera como actriz, se ha convertido en la conductora con más años al aire en Las Estrellas.

La esposa del cantante Erik Rubín formó parte de la primera etapa del programa Hoy en 1997 cuando aún llevaba el hombre de Hoy Mismo. Andy estuvo en el matutino de 1998 al 2000 y luego se reintegró en 2007 para permanecer activa hasta la fecha. No obstante, ella siempre ha señalado que no todo ha sido miel sobre hojuelas y en una vieja entrevista con el programa Con Permiso, admitió que una vez renunció a Hoy por problemas que tuvo con el productor argentino Roberto Romagnoli, quien estuvo al mando de 2008 al 2009.

Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar", declaró hace años.