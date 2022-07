A 7 años de su salida de 'Hoy', Carla Estrada manda mensaje a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 7 años de su salida como productora del programa de variedad, Hoy, la exitosa Carla Estrada no escatimó en palabras luego de mandarle tremendo mensaje a las conductoras, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, de quienes no se guardó nada y reveló lo que realmente sentía por ellas... ¿quieres enterarte de todos los detalles? entonces no dejes de leer las siguientes líneas.

Carla Estrada es ampliamente reconocida por su gran trabajo en melodramas como El Manantial, Alborada, Amor Real y El Privilegio de Amar, todas estas fueron producciones galardonadas por los Premios TV y Novelas; sin embargo, la productora también se ha encargado de varios programas, ya sea de comedia o de variedad, tal fue el caso de Hoy, show matutino al que ingresó a laborar desde el año 2013 hasta el 2015, cuando anunció su salida.

Sí bien, en aquel entonces, Estrada se manifestó muy triste por concluir esta etapa en su vida, también afirmó que se encontraba emocionada por emprender nuevos proyectos, ya que, en aquel entonces, la productora colaboraría con la magna conferencia junto a Alex Dey, donde contaría sus experiencias de superación personal, evento que se realizó en el Teatro Metropólitan, actualmente Carla se encuentra trabajando en la producción de la bioserie de Gloria Trevi.

Sin embargo, aún con el pasar de los años, la productora no ha olvidado su tiempo en Hoy, por lo que la mañana de este sábado, 16 de julio, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde se le veía abrazada por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a quienes les dedicó un cariñoso mensaje en donde dejaba en claro el gran afecto que siente por ellas. Sí bien ninguna de las dos ha reaccionado al respecto, pese a ello, artistas de la talla de Carlos Rivera o Juan José Origel ya lo hicieron.

Las amo chicas, Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Gracias por tanto y es para siempre, así es", declaró Carla Estrada

Fotografía de Carla Estrada con Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Créditos: Instagram @carlaestrada

Fuentes: Tribuna, Instagram @carlaestradawest