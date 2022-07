¿De nuevo soltera? Aislinn Derbez rompe el silencio sobre los rumores de truene con su novio

Ciudad de México.- Desde hace algunos días comenzaron a circular rumores que aseguraban que Aislinn Derbez había terminado con su novio, Jonathan Kubben y se encontraba de nuevo soltera. Y para despejar toda duda al respecto fue la misma actriz quien utilizó sus redes sociales para hablar del tema y poner fin a los dimes y diretes sobre su relación amorosa.

A través de una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la hija de Eugenio Derbez se sinceró con sus seguidores pues respondió a la pregunta: "¿Tienes pareja?" Con un mensaje que dejó pensando a muchos:

Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", escribió.